IKC Het Sterrenpalet zet in op leesplezier en taalontwikkeling
EIBERGEN – IKC Het Sterrenpalet en Bibliotheek Oost-Achterhoek starten een structurele samenwerking om lezen en taalontwikkeling bij kinderen te stimuleren. Met de landelijke programma’s BoekStart (0-4 jaar) en De Bibliotheek op School zetten zij gezamenlijk in op leesbevordering, leesplezier en mediawijsheid.
Aanleiding voor de samenwerking zijn zorgwekkende cijfers over taalontwikkeling. Veel kleuters beginnen de basisschool met een achterstand van gemiddeld 2.000 woorden. Bij het verlaten van de basisschool heeft ongeveer 25 procent van de leerlingen een taalachterstand van gemiddeld 2,5 jaar. Onderzoek laat zien dat lezen niet alleen belangrijk is voor taalvaardigheid, maar ook voor schoolsucces en cognitieve ontwikkeling.
In de gemeente Oost Gelre werken inmiddels zeven basisscholen structureel samen met de bibliotheek. IKC Het Sterrenpalet sluit nu aan met zowel de kinderopvang als het onderwijs, zodat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken en verhalen.
Feestelijke opening tijdens Nationale Voorleesdagen
De samenwerking wordt feestelijk geopend op woensdag 21 januari om 11.45 uur, tijdens de start van De Nationale Voorleesdagen. In de ochtend bezoekt kinderboekenschrijver Marcel van Driel de groepen 3 tot en met 8. De peuters en leerlingen van groep 1 en 2 krijgen een interactief verhaal aangeboden door Bianca van Yogatuin Zwiep. Ook wordt de vernieuwde schoolbibliotheek officieel geopend.
Ouders zijn van harte welkom om bij de opening aanwezig te zijn.
Met deze samenwerking willen IKC Het Sterrenpalet en Bibliotheek Oost-Achterhoek ervoor zorgen dat kinderen met een voldoende leesniveau de school verlaten en zo een stevige basis krijgen voor hun verdere ontwikkeling.
Meer informatie:
👉 https://www.oostachterhoek.nl
👉 https://www.boekstart.nl
👉 https://www.debibliotheekopschool.nl
