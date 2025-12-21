Indringend filmdrama Sorda te zien in Winterswijk

WINTERSWIJK – In het servicetheater Skopein draait op dinsdag 6 januari 2026 het bekroonde Spaanse filmdrama Sorda. De film is die middag en avond drie keer te zien en staat bekend als een aangrijpend en intiem portret van het leven van een dove vrouw.

Sorda vertelt het verhaal van Angela, die doof is en samen met haar horende partner Héctor een kind krijgt. Wat begint als een liefdevol gezinsleven, verandert na de chaotische bevalling in een emotionele worsteling. Hun dochter Ona kan horen, wat Angela steeds sterker het gevoel geeft buitengesloten te raken – als moeder én als partner. De film laat indringend zien hoe moeilijk het kan zijn om je staande te houden in een wereld die onvoldoende is ingericht op doofheid.

Regisseur Eva Libertad koos haar dove zus Miriam Garlo voor de hoofdrol. Door slim gebruik van geluid – of juist het ontbreken daarvan – ervaart de kijker letterlijk hoe Angela de wereld beleeft. Dat leverde de film internationale lof op, waaronder de Panorama Publieksprijs op de Berlinale.

Het bestuur van Stichting Filmhuis Winterswijk benadrukt dat de voorstellingen voor iedereen toegankelijk zijn. “Je hoeft geen donateur te zijn om onze films te bezoeken,” laat bestuurslid Wim Kottier weten.

📅 Datum: dinsdag 6 januari 2026

⏰ Aanvang: 16.00, 18.30 en 21.00 uur

📍 Locatie: Servicetheater Skopein, Meddosestraat 4-8

🔗 Reserveren: www.skopein.nl

