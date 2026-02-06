Informatiebijeenkomst over artrose in hand en pols bij SKB

213 keer bekeken

WINTERSWIJK – Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) organiseert op maandagavond 2 maart een gratis informatiebijeenkomst over artrose in de pols, hand en vingers. De bijeenkomst vindt plaats in het Auditorium van het SKB in Winterswijk en start om 19.00 uur. De inloop is vanaf 18.30 uur.

De avond, met de titel Een helpende hand, is bedoeld voor mensen met pijnlijke handen of vingers die meer willen weten over oorzaken, klachten en behandelmogelijkheden. Artrose komt veel voor, vooral op latere leeftijd. Door slijtage van het kraakbeen in de handgewrichten kunnen pijn, stijfheid en functieverlies ontstaan. In een later stadium kunnen ook zichtbare veranderingen aan de vingers optreden.

Tijdens de bijeenkomst geven plastisch chirurgen Mariëlle Jippes en Anita Dijksterhuis, gespecialiseerd in hand- en polschirurgie, samen met reumatoloog Joris Wansink uitleg over artrose en de manieren om klachten te verminderen. Daarbij komen onder meer injecties, spalken, braces en – in sommige gevallen – operatieve ingrepen aan bod. Er is volop ruimte om vragen te stellen.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Parkeren kan op de bezoekersparkeerplaats van het ziekenhuis; de kosten bedragen maximaal €2.

Aanmelden kan tot en met donderdag 26 februari via:

https://www.skbwinterswijk.nl/skb-legt-uit-artrose-in-pols-hand-en-vingers

