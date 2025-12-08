Inspiratiesessie in Bibliotheek Groenlo: hoe AI het onderwijs van morgen verandert
GROENLO – Op maandag 15 december organiseert de Bibliotheek Groenlo een interactieve inspiratiesessie over (generatieve) AI, digitale basisvaardigheden en de impact hiervan op het onderwijs. De avond wordt begeleid door schrijver, spreker en onderwijsmaker Barend Last, bekend om zijn toegankelijke uitleg over digitale geletterdheid.
Tijdens de sessie laat Last zien waarom digitale vaardigheden – ondanks jarenlange aandacht – nog steeds lastig grip krijgen. Met de snelle opkomst van AI liggen er tegelijkertijd grote kansen en uitdagingen. Wat betekent dit voor leraren, ondersteuners, ouders en leerlingen? En waarom is juist nú het moment om digitale geletterdheid serieuzer te omarmen?
De bijeenkomst is interactief opgezet, met stellingen, korte groepsopdrachten en reflectiemomenten. Zo ontstaat ruimte om ervaringen te delen en gezamenlijk na te denken over het onderwijs van morgen.
Datum: maandag 15 december 2025
⏰ Tijd: 19.30 uur
📍 Locatie: Bibliotheek Groenlo
🔗 Reserveren: www.oostachterhoek.nl/ai-barendlast
