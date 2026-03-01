Internationale melkveehouders naar Achterhoek voor congres over kalf-bij-koe

304 keer bekeken

LIEVELDE – De Achterhoek ontvangt op 5 en 6 maart melkveehouders uit binnen- en buitenland voor het internationale congres Calf-at-Foot Dairy Farmers Conference – Giving Milk a Good Shake. Het tweedaagse evenement vindt plaats op drie bedrijven in Lievelde, Halle en Laren.

De eerste congresdag wordt gehouden bij Ekoboerderij Arink in Lievelde. Op dag twee bezoeken deelnemers Boerderij Ruimzicht in Halle en Burgerboerderij De Patrijs in Laren.

Het congres draait om kalf-bij-koe melkveehouderij, een systeem waarbij kalveren langer bij hun moeder blijven. Wereldwijd groeit de belangstelling voor deze werkwijze, maar boeren zoeken nog naar praktische kennis over organisatie, arbeid en economische haalbaarheid.

Ongeveer 75 procent van de deelnemers is zelf melkveehouder. Zo’n 60 procent komt uit het buitenland, onder meer uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Scandinavië, de Verenigde Staten, Canada en Australië. Voor veel bezoekers is het de eerste kennismaking met de Achterhoek.

Het congres is georganiseerd door Kalverliefde en Eyes on Animals en is inmiddels volgeboekt.

Meer informatie:

👉 https://kalver-liefde.nl/conference

