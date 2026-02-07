Introdans brengt nieuwe familievoorstelling Carmen naar Amphion

181 keer bekeken

DOETINCHEM – Introdans presenteert een nieuwe bewerking van het klassieke operaverhaal Carmen. De dansvoorstelling, geschikt voor de hele familie, is zondag 22 februari te zien in het Amphion Theater.

De Spaanse choreograaf Gustavo Ramírez Sansano vertelt in zijn versie het verhaal van de vurige Carmen en de zachtaardige soldaat Don José. Hun liefde ontspoort door jaloezie en verlangen, met grote gevolgen. Introdans brengt het bekende verhaal in een eigentijds jasje, vol temperament, passie en verrassende wendingen.

Interactieve totaalbeleving

Rondom de voorstelling organiseert Introdans een speciaal Experium in de foyer. Bezoekers kunnen kostuums voelen, muziek beluisteren, selfies maken in digitaal kostuum en kennismaken met de personages. Ook is er een danstapijt om zelf een duet te dansen, kan er met licht en decor worden gespeeld en leren bezoekers in de pauze een korte choreografie. Na afloop is er een Meet & Greet met enkele dansers.

Toegankelijk voor iedereen

De voorstelling is ook toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Vooraf is er een Meet & Feel om decor en kostuums te verkennen. Tijdens de voorstelling verzorgt Komt het Zien! live audiobeschrijving via een draadloze koptelefoon. Blindengeleidehonden zijn welkom.

Carmen is te zien op zondag 22 februari 2026 om 15.00 uur in Amphion Theater, Hofstraat 159 in Doetinchem.

Meer informatie en tickets: https://www.amphion.nl/theater

