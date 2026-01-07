Inzameling kerstbomen en vuurwerkafval in Bronckhorst uitgesteld naar 14 januari

BRONCKHORST – Door het aanhoudende winterweer en de verwachte sneeuw is de inzameling van kerstbomen en vuurwerkafval in de gemeente Bronckhorst een week uitgesteld. In plaats van 7 januari vindt de inzameling nu plaats op woensdag 14 januari.

De gemeentelijke buitendienst zet deze week alle beschikbare mankracht en materieel in voor de gladheidsbestrijding. Daarom is besloten de inzameling te verplaatsen. Op 14 januari kunnen kinderen tussen 14.00 en 16.30 uur kerstbomen en zakken met vuurwerkafval inleveren op vaste inzamelpunten in onder andere Baak, Halle, Hengelo (Gld), Hummelo, Keijenborg, Steenderen, Toldijk, Vorden, Wichmond en Zelhem.

Per ingeleverde kerstboom en per volle zak vuurwerkafval ligt € 0,50 klaar. Ook inwoners die hun vuurwerkafval zelf willen inleveren, kunnen dat op 14 januari doen op een van de aangewezen locaties.

Kerstbomen die niet worden opgehaald, kunnen daarnaast gratis als groenafval worden aangeboden bij het Recycleplein in Zutphen en Doesburg of bij het Brengpunt in Doetinchem. Inwoners van Bronckhorst beschikken jaarlijks over een tegoed op de milieupas voor het wegbrengen van 500 kilo groenafval. Neem hierbij wel de milieupas en een legitimatiebewijs mee.

