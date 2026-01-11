Iraanse thriller It Was Just an Accident te zien in Filmhuis Winterswijk

WINTERSWIJK – In het Filmhuis Winterswijk draait op dinsdag 27 januari 2026 de Iraanse film It Was Just an Accident van regisseur Jafar Panahi. De film is te zien om 16.00, 18.30 en 21.00 uur en is toegankelijk voor iedereen, ook zonder donateurschap.

De film begint met een ogenschijnlijk klein auto-ongeluk. Een gezin strandt met autopech bij een garage, waar automonteur Vahid werkt. Vahid herkent in de mannelijke bezoeker zijn vermeende voormalige beul uit een Iraanse gevangenis, te herkennen aan een slepend loopje door een kunstbeen. Zeker van zijn zaak ontvoert hij de man met het plan hem levend te begraven. Al snel slaat de twijfel toe: wat als hij zich vergist?

Om zekerheid te krijgen gaat Vahid op pad met zijn vastgebonden gevangene in een kist achterin zijn busje. Onderweg neemt hij verschillende passagiers mee, die samen verwikkeld raken in een moreel debat over schuld, wraak en vergeving. Dat leidt tot gespannen, maar ook komische situaties. De film is daarmee een onderhoudende thriller met humor, zonder de realiteit van onderdrukking en marteling in Iran te verhullen.

It Was Just an Accident won vorig jaar de Gouden Palm op het filmfestival van Cannes. De film werd grotendeels in het geheim opgenomen en is Panahi’s eerste film sinds zijn vrijlating uit de gevangenis in 2022. De bekroning leidde tot internationale aandacht en diplomatieke spanningen tussen Iran en Frankrijk.

Het Filmhuis Winterswijk benadrukt dat de voorstellingen openstaan voor iedereen. Een donateurschap is niet verplicht om de film te bezoeken.

Meer informatie over speeltijden en kaartverkoop is te vinden op de website van het Filmhuis Winterswijk: https://www.filmhuiswinterswijk.nl.

