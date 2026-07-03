GROENLO — Jeugdviswedstrijd aan de stadsgracht van Groenlo

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Jonge sportvissers kunnen woensdag 8 juli deelnemen aan een jeugdviswedstrijd aan de stadsgracht van . De wedstrijd wordt gehouden aan de Houtwal en Kanonswal, waarbij de deelnemers zich verzamelen bij de Wilhelminabank.

De inschrijving start om 18.30 uur. Na de loting begint de wedstrijd om 19.00 uur en wordt er tot 20.00 uur gevist. Om mee te kunnen doen is een gratis jeugdVISpas verplicht. Deze kan vooraf worden aangevraagd via de website van de organiserende hengelsportvereniging.

Naast prijzen voor de beste vangsten is er ook een verloting. De hoofdprijs is een viskar.

Meer informatie en het aanvragen van de jeugdVISpas is mogelijk via Vissen in Groenlo.

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