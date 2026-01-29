Jeugdzitting krijgt frisse start met vernieuwd programma

60 keer bekeken

GROENLO – De Tweede Jeugdzitting krijgt dit jaar een compleet nieuwe invulling. Wat ooit begon als Seniorenzitting is uitgegroeid tot een middag met een eigentijdse opzet, meer variatie en een hoog tempo. De organisatie is in handen van Gerry Meulenbeek en Ronald Gerritsen, die samen met hun team toewerken naar carnavalsdinsdag 17 februari.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Volgens de organisatoren is bewust gekozen voor een andere aanpak. Met ervaring uit jarenlange betrokkenheid bij de Raad van Elf is ingezet op een programma dat sterker aansluit bij de bekende pronkzittingen. Dat betekent meer buuts, zang, dans en live muziek. Artiesten bewegen zich door de zaal en worden begeleid door twee hofdames. Eén van de aangekondigde buutreedners is Paul Wiefferink, bekend om zijn herkenbare humor en grote publieksbereik.

Bij de vernieuwing is samengewerkt met de feestcommissie van De Knunnekes. Dat resulteert niet alleen in een ander programma, maar ook in verbeteringen op het gebied van geluid en licht.

Een vast onderdeel blijft de onthulling van het nieuwe Tweede Jeugdprinsenpaar. Tijdens de zitting wordt afscheid genomen van het huidige paar en volgt een theatrale bekendmaking van hun opvolgers. Ook het feliciteren van het nieuwe paar is dit jaar anders ingericht, zodat iedereen gemakkelijk kan deelnemen. De presentatie is in handen van Kees Porskamp.

De zitting vindt plaats in City Lido. De zaal opent om 12.45 uur, het programma loopt van 13.25 tot 17.15 uur en is bedoeld voor bezoekers van 55 jaar en ouder. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Slijterij Antonius aan de Beltrumsestraat. De entree bedraagt 11 euro; er zijn nog enkele zit- en staanplaatsen beschikbaar.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)