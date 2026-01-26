Kinderen maken 3D-parade in Augmented Reality tijdens BIEBlab

70 keer bekeken

OOST ACHTERHOEK – Hoe ziet een droomoptocht eruit die tot leven komt op tafel? In februari 2026 organiseert Bibliotheek Oost-Achterhoek het BIEBlab 3D parade in Augmented Reality voor kinderen uit groep 5 tot en met 8. Tijdens deze workshop ontwerpen deelnemers hun eigen virtuele parade en projecteren die met behulp van Augmented Reality.

Met het programma Delightex bouwen kinderen een optocht van 3D-figuren en objecten, zoals een carnavalstoet, sprookjesdorp of circusparade. Met iPads wordt de parade vervolgens zichtbaar op tafel of vloer in de bibliotheek. Zo komt de fantasie letterlijk tot leven. Deelnemers krijgen uitleg, zodat ze thuis verder kunnen werken aan hun creatie op een tablet, iPad of computer.

Het BIEBlab is onderdeel van een reeks workshops waarin kinderen kennismaken met creatieve technologieën zoals ontwerpen, programmeren en digitale media. De workshops worden verzorgd door Culturije en Bibliotheek Oost-Achterhoek en vinden plaats op meerdere locaties in de regio.

Data en locaties

Woensdag 4 februari 2026 | 15.00 – 16.30 uur – Bibliotheek Ruurlo

Donderdag 5 februari 2026 | 15.00 – 16.30 uur – Bibliotheek Winterswijk

Woensdag 11 februari 2026 | 15.00 – 16.30 uur – Bibliotheek Neede

Donderdag 12 februari 2026 | 15.00 – 16.30 uur – Bibliotheek Lichtenvoorde

Praktische informatie

Kosten: €4,50 per kind

Aanmelden: via https://www.oostachterhoek.nl/bieblab

