Kinderen programmeren digitaal huisdier tijdens BIEBlab in Bibliotheek Lichtenvoorde

Boys assembling plastic blocks in library

LICHTENVOORDE – Kinderen uit groep 5 tot en met 8 kunnen op donderdag 12 maart om 15.00 uur in de Bibliotheek Lichtenvoorde hun eigen digitale huisdier programmeren tijdens BIEBlab.

Tijdens de workshop werken de kinderen met de Micro:bit, een kleine programmeerbare mini-computer. Met behulp van sensoren kunnen zij hun huisdier emoties laten tonen en geluiden laten maken. Beginners starten met het coderen van een eenvoudige lichtkrant en leren daarna werken met variabelen. Wie al ervaring heeft met de Micro:bit kan extra interactieve functies bedenken en deze via de codesimulator op het apparaat zetten.

De activiteit wordt georganiseerd door Bibliotheek Oost-Achterhoek en maakt deel uit van het BIEBlab-programma, waarin kinderen kennismaken met creatieve technologie.

Aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/bieblab of in de bibliotheek. Deelname kost € 4,50 per kind.

