Koor Zonder Grenzen start nieuw project: Zingend door Europa

DOETINCHEM – In Doetinchem start op vrijdag 13 maart 2026 een nieuw project van Koor Zonder Grenzen. Onder de titel Zingend door Europa gaan deelnemers wekelijks samen zingen in de Bizetzaal van de Amphion Muziekschool.

Het koor is bedoeld voor mensen die graag zingen, maar voor wie deelname aan een regulier koor lastig is. Koor Zonder Grenzen brengt mensen met én zonder dementie samen in een veilige, professioneel begeleide omgeving. Ook zogenoemde mantelzangers – ervaren zangers uit koren of bands – doen mee om het koor muzikaal te versterken en waar nodig ondersteuning te bieden. Duo’s van een zanger met dementie en een vertrouwde naaste zijn welkom, mits beiden zangervaring hebben.

Het voorjaarsproject staat onder leiding van dirigent Esther Pelgrom, met pianobegeleiding. Het repertoire sluit aan bij thema’s als reizen, vrijheid, ontmoeting en verbinding. De liederen zijn uitdagend maar uitvoerbaar, zodat iedereen op eigen niveau kan meedoen.

De repetities vinden plaats op vrijdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) in de Bizetzaal aan de Bizetlaan 1. Er wordt niet gerepeteerd op Goede Vrijdag en de vrijdag na Hemelvaart. Het project wordt afgesloten met een koffieconcert op zondag 14 juni 2026.

De eigen bijdrage bedraagt €30 voor het volledige project. Aanmelden kan via langlevekunst@amphion.nl.

