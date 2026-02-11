Koppelsessie ‘Hooked’ met Meindert Bussink in Koppelkerk Bredevoort

227 keer bekeken

BREDEVOORT – Op zondag 22 februari sluit de Koppelkerk in Bredevoort de maand af met de Koppelsessie Hooked. Deze muzikale middag staat onder leiding van Meindert Bussink, die voor deze editie samen speelt met de Varsseveldse zangeres Lilian de Jong.

De Koppelsessies zijn kleinschalige concerten waarin Bussink telkens een andere muzikant, band of muziekstijl centraal stelt. Wie of wat deze keer wordt geëerd, blijft vooraf een verrassing. De optredens zijn laagdrempelig en vinden plaats in het Boekencafé van de Koppelkerk.

Onder de naam Hooked Unplugged brengt Bussink ook uitgeklede versies van bekende nummers, geïnspireerd op de MTV Unplugged-serie uit de jaren negentig. Deze arrangementen worden regelmatig gedeeld via zijn nieuwsbrief en soms live uitgevoerd.

In de afgelopen tien jaar speelde Bussink met ongeveer driehonderd verschillende muzikanten. Daarbij stonden ervaren namen als Bert Heerink, Ferdi Joly en Hans Keuper op het podium, maar ook muzikanten van een jongere generatie. Hoogtepunten waren onder meer een jubileumshow in het DRU Industriepark en een optreden op Huntenpop.

Tijdens deze Koppelsessie worden met akoestische gitaar en piano nummers gespeeld die variëren van ABBA tot The Trammps en van Chris Stapleton tot Mother’s Finest.

De Koppelsessie vindt plaats van 15.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis; een vrije gift voor de muzikanten wordt gewaardeerd.

