Koppelsessie: Steel Going Strong trapt 2026 af in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Op zondagmiddag 25 januari 2026 verzorgt Steel Going Strong de eerste Koppelsessie van het jaar in de Koppelkerk. Het duo bestaat uit Jan Paul Griede (gitaar en zang) en Ben Bouman (mondharmonica).

Tijdens deze middag nemen de muzikanten het publiek mee naar de oorsprong van de blues. Met gitaar, stem en mondharmonica ontstaat een pure bluessfeer. Naast eigen nummers geven Griede en Bouman een eigen draai aan bekende bluesklassiekers. Het spel varieert van meeslepend tot zompig, maar altijd met een herkenbare groove.

Griede speelde jarenlang in verschillende formaties en keert met dit project bewust terug naar de kern van de blues. Hij bespeelt onder meer een dobro en een Gibson semi-akoestische gitaar. Bouman vult dit aan met zijn karakteristieke mondharmonicaspel. Hij staat bekend om zijn brede dynamiek: van fluisterzacht akoestisch tot een volle, rauwe sound. Naast muzikant is hij ook docent en bouwer van custom mondharmonica’s.

De Koppelsessies vinden elke laatste zondagmiddag van de maand plaats in het Boekencafé van de Koppelkerk, van 15.00 tot 17.00 uur. De concerten zijn laagdrempelig en gratis toegankelijk; een vrije gift voor de muzikanten wordt gewaardeerd.

Een eerder optreden is te bekijken via YouTube: https://youtu.be/JKheSTtart4

Meer informatie: www.koppelkerk.nl

