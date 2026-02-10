KUDO® brengt live rock en metal naar Taste

237 keer bekeken

GROENLO – Op vrijdag 28 februari staat bij Rock café Taste opnieuw een KUDO®-avond op het programma. KUDO® staat voor Kom Uit De Oefenruimte en is bedoeld voor bands die podiumervaring willen opdoen, een try-out willen spelen of zich graag live willen presenteren.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Tijdens deze editie treden drie bands op, elk met een eigen stijl en achtergrond. Het publiek is welkom om de bands te komen supporten; de entree is gratis.

The Deadliners

Deze coverband speelt vooral blues en rock-’n-roll uit de jaren ’70 en ’80, met af en toe een uitstapje naar nieuwer werk. Op het repertoire staan nummers van onder meer The Hollies, Creedence Clearwater Revival, Shocking Blue, The Rolling Stones en Bob Seger. Tot nu toe stond de band drie keer op het podium.

Geteizem

Geteizem is een jonge vijfmans rock-’n-rollband uit de Achterhoek. De huidige bezetting speelt nu zo’n tien maanden samen. Ze brengen stevige nummers van onder andere AC/DC, Jovink en Normaal. In de oefenruimte wordt gewerkt aan uitbreiding van het repertoire, maar het liefst staat de band op het podium.

Fodkua

Deze metalcoverband uit Twente is sinds 2018 actief op diverse podia. Fodkua speelt zowel bekende als minder bekende nummers van bands als Manowar, Velvet Revolver, System of a Down en Megadeth. Ook klassiekers van Metallica en Iron Maiden ontbreken niet.

De aanvang is om 21.00 uur. De KUDO®-avond vindt plaats in Rock café Taste aan de Lichtenvoordseweg in Groenlo. Entree is vrij.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)