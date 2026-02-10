Kunstkijken voor mensen met Alzheimer en mantelzorgers in Bibliotheek Lichtenvoorde

208 keer bekeken

LICHTENVOORDE – Op woensdag 18 februari 2026 organiseert de Bibliotheek Lichtenvoorde een speciale BreinBieb-bijeenkomst: Kunstkijken voor mensen met Alzheimer en hun mantelzorgers. De activiteit begint om 10.00 uur en vindt plaats in een rustige en prikkelarme omgeving.

Tijdens het kunstkijken staat niet het herkennen van kunstwerken of kunstenaars centraal, maar het beleven van kunst en het delen van gedachten, herinneringen en associaties. Deze vorm van kijken kan het langetermijngeheugen stimuleren en draagt bij aan sociale interactie, verbondenheid en welzijn.

De bijeenkomst wordt begeleid door Annemarie van Uden, die de deelnemers stap voor stap meeneemt in de wereld van kunst. Er wordt gewerkt in kleine groepen en buiten de reguliere openingstijden van de bibliotheek, zodat rust en veiligheid gewaarborgd zijn. Mantelzorgers en begeleiders zijn nadrukkelijk welkom om samen deel te nemen.

De activiteit maakt deel uit van de BreinBieb: een programma van de bibliotheek met collecties en activiteiten speciaal afgestemd op mensen met Alzheimer, hun naasten en mantelzorgers. Wie op 18 februari verhinderd is, kan zich alvast aanmelden voor een van de andere geplande data.

Meer informatie en aanmelden:

