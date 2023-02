Heel Nederland doet mee aan de Landelijke Opschoondag

LANDELIJK – Op zaterdag 18 maart vindt de 21e editie van de Landelijke Opschoondag plaats. Ook in Gelderland worden bewoners geactiveerd om deel te nemen. Het thema van dit jaar is: ‘Wat pak jij op?’ Hiermee benadrukt initiatiefnemer Nederland Schoon het letterlijk oprapen van zwerfafval op straat en stimuleren zij symbolisch heel Nederland om een actie op te pakken. Dit kan van heel laagdrempelig (door het opruimen van een loszwervende verpakking) tot groots (het organiseren van een opschoonactie met de hele schoolklas). “Alle beetjes helpen en vele handen zorgen ervoor dat we samen in één dag in heel Nederland opschonen. Ik roep alle Gelderlanders op om in actie te komen!”, aldus Ingrid Goethart, directeur Nederland Schoon. Nieuw dit jaar is de ‘ik doe mee’-button op de website van Nederland Schoon waar deelnemers met één druk op de knop kunnen aangeven dat ze meedoen. Daarnaast worden zij op gemakkelijke wijze gestimuleerd een bijbehorende actie aan te maken zodat ook anderen kunnen aanhaken. Afgelopen jaar deden bijna 50.000 mensen mee aan de Landelijke Opschoondag. Voor meer informatie zie: www.nederlandschoon.nl

Eén uur samen opschonen maakt al verschil

Tijdens de Landelijke Opschoondag heeft heel Nederland dezelfde missie: zorgen dat Nederland schoon wordt en blijft. Uit onderzoek blijkt dat in een schone omgeving minder snel zwerfafval wordt gegooid. Ingrid Goethart, directeur (a.i.) van Nederland Schoon, kijkt nu al uit naar de Landelijke Opschoondag, die traditiegetrouw een week vóór de start van de lente plaatsvindt: “We hopen met deze editie weer een hoop bewustwording te creëren om niet alleen zwerfafval op te ruimen, maar ook te voorkomen en nog belangrijker: het schoon te houden. Het doet mij goed om te zien dat er al een groot aantal partners hebben toegezegd om mee te doen op 18 maart. Ook hebben 2.000 Supporters van Schoon zich aangemeld. Nog mooier zou het zijn als heel Gelderland de deur uitstapt en we het aantal deelnemers van vorig jaar overtreffen.”

Goethart vervolgd: Na 20 edities kunnen wij stellen dat de Landelijke Opschoondag ook een groot sociaal aspect heeft. Jong, oud, vrienden, buren, sportteams, klasgenoten, bedrijven en gemeentes steken samen de handen uit de mouwen. De samenhorigheid is tijdens de Landelijke Opschoondag overduidelijk zichtbaar en dit vind ik geweldig. Juist door samen op te schonen, wordt het ook nog eens gezellig én ben je goed bezig. Blok daarom één uurtje in je agenda, leg je handschoenen klaar en zorg dat je opschoonmaatje er ook zin in heeft. In minder dan een dagdeel maak je als deelnemer al een groot verschil. Ik stel graag de vraag aan heel Nederland: wat pak jij op?”

Over Nederland Schoon

Een Nederland vrij van zwerfafval is belangrijk voor mens, dier en milieu. Nederland Schoon werkt daarom al 31 jaar intensief samen met bedrijven, burgers, maatschappelijke instanties en overheid om zwerfafval aan te pakken en ervoor te zorgen dat een schone omgeving de norm wordt en blijft. Door middel van onderzoeken, samenwerkingen, het delen van kennis en het geven van advies, wordt niet alleen meer bewustwording, maar ook gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel gecreëerd. De Landelijke Opschoondag wordt dit jaar wordt voor de 21e keer de Landelijke Opschoondag georganiseerd. Ga voor meer informatie naar www.nederlandschoon.nl/ landelijkeopschoondag