Zo geniet je onbezorgd van je vakantie

Wanneer je het hele jaar hard hebt gewerkt, is het wel zo fijn dat je ook daadwerkelijk kunt genieten van je welverdiende vakantie. Of je nu in eigen land blijft en kiest voor een ‘staycation’ of dat het het zuiden van Europa opzoekt en naar Bari Italie gaat om daar te genieten van de prachtige stranden, het helderblauwe water en de heerlijke zon, onbezorgd genieten is van essentieel belang. Maar voor het zover is, is het goed om eerst te zorgen dat je goed bent voorbereid. Speciaal daarom hebben wij een aantal handige en tevens ook praktisch tips, zodat jij onbezorgd kunt genieten van jouw vakantie.

Boek tijdig

Wil je graag genieten van de mooiste stranden Italie? Dan is het verstandig je vakantie tijdig te boeken. Vooral wanneer je gebonden bent aan bepaalde vakanties, zoals de bouwvak, is de kans vrij groot dat een last minute vrijwel onmogelijk is. Uiteraard zijn er wel accommodaties beschikbaar, maar of deze voldoen aan je wensen dat is dan weer een heel ander verhaal. Door je vakantie op tijd te boeken, heb je in ieder geval geen stress meer over het feit of je wel iets moois weet te vinden. Kortom, boek op tijd, zodat je alvast kunt beginnen met het uitkijken naar je vakantie.

Zorg voor de juiste verzekeringen

Tijdens en ook voor je vakantie kan er natuurlijk altijd iets gebeuren. Je kunt onverhoopt ziek worden of te maken krijgen met een overlijden. Dan is het wel prettig dat je hiervoor goed bent verzekerd. Een reis- en ook annuleringsverzekering zijn daarom voor iedere vakantie een absolute must. Een reisverzekering dekt de kosten bij eventuele schade door vertraging en verlies van persoonlijke bezittingen, terwijl een annuleringsverzekering de kosten dekt voor het moeten annuleren van een vakantie. Let hierbij wel op dat in beide gevallen strikte voorwaarden gelden en je dus niet zomaar je vakantie kunt afbreken, maar hier wel een geldige reden voor moet zijn.

Laat je werk thuis

Hoe drukke baan je ook hebt, vakantie is vakantie! Het kan soms lastig zijn om je werk thuis te laten wanneer je op vakantie gaat, maar het is wel belangrijk voor een ontspannen vakantie. Hieronder staan een aantal tips om je werk los te laten en volop te kunnen genieten van je vakantie:

Plan je werk goed: Zorg ervoor dat je ruim van tevoren al je werkzaamheden hebt afgerond en dat je collega’s op de hoogte zijn van eventuele lopende zaken. Maak duidelijke afspraken over wie wat overneemt tijdens jouw afwezigheid.

Stel een out-of-office reply in: Zet een automatisch antwoord op je e-mail en vermeld daarin dat je op vakantie bent en dat je na terugkomst weer bereikbaar bent. Geef eventueel aan wie je collega’s kunnen benaderen voor dringende zaken.

Laat je werktelefoon thuis: Als het mogelijk is, laat dan je werktelefoon thuis of zet hem uit tijdens je vakantie. Zo ben je niet de hele tijd bereikbaar en kun je echt ontspannen.

Door je aan deze zaken te houden, is een onbezorgde vakantie gegarandeerd!

