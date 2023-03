BertOp5 zoekt naar Gelderse barmhartige Samaritanen

Het radioprogramma BertOp5 van KRO-NCRV lanceert vanaf deze week het “Kan ik iets voor je doen?” Radio presentator Bert Kranenbarg zal in de show op zoek gaan naar barmhartige Samaritanen die altijd klaar staan om anderen te helpen. Gelderlanders worden uitgenodigd om iemand die ze kennen te nomineren voor de prijs, waarbij de winnaars aan het einde van het jaar worden erkend door de jury.

“Bij KRO-NCRV geloven we in een toekomst waarin iedereen een plek heeft en morgen beter kan zijn dan vandaag. Om dit te bereiken, moeten we ons begrip van elkaar verdiepen en mensen in nood ondersteunen. Daarom heeft Bert Kranenbarg het initiatief “Kan ik iets voor je doen?” in het leven geroepen. Er zijn mensen die deze vraag regelmatig aan anderen stellen, en hoewel het misschien een klein gebaar lijkt, is het vrij belangrijk. Het kan een buurman zijn die kookt voor de gemeenschap, een vrouw die zorgproducten levert aan degenen die ze niet kunnen betalen, of een jonge man die teddyberen maakt om troost te bieden aan ziekenhuispatiënten. Radioprogramma BertOp5 wil deze onbezongen helden en hun daden van vriendelijkheid onder de aandacht brengen.”

De inschrijving is nu geopend.

Na het succes van 2022 kunnen luisteraars opnieuw vrienden, familie, buren of collega’s nomineren om herkend te worden in de show. “Kan ik iets voor je doen?” demonstreerde vorig jaar hoe gepassioneerd mensen zijn om op elkaar te letten, en ik hoop dat anderen geïnspireerd worden om ook een vriendelijk gebaar te maken. Daarom ben ik blij dat we ook dit jaar weer mensen ontmoeten die iets ‘gewoons’ doen voor anderen. En natuurlijk steunen we één van de initiatieven opnieuw met een BertOp500″, zegt Bert Kranenbarg.

Elke week wordt een nieuwe Samaritaan herkend. Zodra alle initiatieven bekend zijn, kunnen NPO 5-luisteraars stemmen op hun favoriete initiatief. De drie initiatieven met de meeste stemmen worden uitgenodigd voor de laatste aflevering van “Kan ik iets voor je doen?”. Tijdens de feestelijke show in het najaar kiest de jury de stille held, die een royaal bedrag ontvangt om hun goede werk voort te zetten.

In 2022 werd de “Kan ik iets voor je doen?” prijs gewonnen door Jan en Lida van “Fietsjes voor Minima”. Ze werken samen met een team om fietsen te repareren voor mensen die weinig te besteden hebben. Dankzij BertOp5’s “Kan ik iets voor je doen?” initiatief komen er meer aanvragen binnen bij Fietsjes voor Minima.

BertOp5, elke maandag t/m donderdag, van 16.00 tot 18.00 uur bij KRO-NCRV op NPO Radio 5.

