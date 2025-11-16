30 keer bekeken

Steeds meer Nederlanders vieren opnieuw Sinterklaas. Dit jaar zegt 52% het kinderfeest te vieren, een stijging ten opzichte van vorig jaar (49%) en terug op het niveau van vóór corona. Dat blijkt uit het Feestdagenonderzoek 2025 van lootjestrekken.nl.

Opvallend: hoewel mensen niet bewust meer willen uitgeven, komt het gemiddelde cadeau-budget dit jaar uit op €134 per persoon – het hoogste sinds de meting begon in 2017. Volgens oprichter Arjan Kuiper laat dit zien dat Sinterklaas “een moment van samenzijn blijft dat diep in de Nederlandse cultuur geworteld is”.

Het populaire lootjestrekken blijft stevig verankerd. Meer dan de helft van de volwassen Sinterklaasvierders trekt dit jaar lootjes. Vooral digitaal lootjes trekken groeit: inmiddels kiest 30% voor een website of app.

De invloed van social media op cadeau-inspiratie blijkt beperkt. Slechts 1% koopt vaak iets dat men online ziet, 5% doet dat regelmatig. Jongvolwassenen laten zich echter wél vaker inspireren: 45% van de 18- tot 25-jarigen geeft aan af en toe beïnvloed te worden, tegenover slechts 12% van de 55-plussers.

Lootjestrekken.nl bestaat sinds 2001 en trok in 2024 wereldwijd 35 miljoen gebruikers via drawnames.

