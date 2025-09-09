2,4 miljoen Nederlanders slachtoffer van online criminaliteit in 2024

LANDELIJK – In 2024 werden maar liefst 2,4 miljoen Nederlanders slachtoffer van online oplichting en fraude. Dat blijkt uit een analyse van Intercept op basis van CBS-cijfers uit een onderzoek onder 33.000 Nederlanders. Vooral aankoopfraude via nepwebshops en valse advertenties springt eruit: 7,2% van de bevolking kreeg hiermee te maken. Ook phishing, identiteitsfraude en verkoopfraude nemen toe.

Het aantal slachtoffers stijgt snel: in 2022 gaf 7,6% van de Nederlanders aan slachtoffer te zijn, in 2024 liep dit op tot 9,4%. Opvallend is dat daders vaak uit de eigen kring komen, zoals ex-partners (8,6%), vrienden (5,9%) of collega’s (2,1%).

Vooral jongeren zijn kwetsbaar: één op de vijf Nederlanders tussen 15 en 25 jaar werd slachtoffer. Ouderen boven de 65 jaar lopen minder risico, maar nog altijd kreeg 10% met fraude te maken.

Jochen den Ouden, ethisch hacker en expert informatiebeveiliging bij Intercept, waarschuwt: „Vooral jongeren denken: dit overkomt mij niet. Maar juist op social media trappen ze in advertenties die er betrouwbaar uitzien. Een website kan er goed uitzien, maar dat zegt helaas niets. We moeten ons veel bewuster worden van online aankoopfraude.”

Ook identiteitsfraude vormt een risico. Volgens Den Ouden vinden criminelen identiteitsbewijzen vaak terug in mailboxen. Zijn advies: zoek in je inbox op termen als paspoort of ID-kaart en verwijder die bestanden, of gebruik de app KopieID met watermerk en afgeschermd BSN.

Volgens Intercept begint bescherming bij bewustwording. Controleer altijd de betrouwbaarheid van webshops, gebruik veilige betaalmethodes en deel nooit privacygevoelige gegevens.

📅 Onderzoek: CBS 2024, geanalyseerd door Intercept

📍 Landelijk

👥 Slachtoffers: 2,4 miljoen Nederlanders (9,4% van de bevolking)

🔗 Meer info: www.intercept.cloud

