5 tips om je voor te bereiden op het VCA-examen

Wil je werken in de transportsector, bouw of elektrotechniek? Dan heb je vast al gezien dat het merendeel van de opdrachtgevers om een VCA-diploma vraagt. Om een certificaat in het kader van ‘Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers’ te behalen, moet je een examen afleggen. We geven je vijf tips om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het VCA-examen.

1. Bepaal welk VCA-certificaat je nodig hebt

De eerste stap is bepalen welk diploma je nodig hebt. Heb je puur een uitvoerende functie en geef je geen leiding? Dan is VCA Basis voldoende. Ben je een operationeel leidinggevende, dan moet je het VCA VOL-examen afleggen. Voor intercedenten die samenwerken met VCA-gecertificeerde bedrijven is er VIL VCU.

2. Cursus volgen of zelfstudie met boeken?

Er worden diverse VCA-cursussen aangeboden. Vaak bestaan deze cursussen uit een combinatie van e-learning en een cursusdag. Let er bij het uitzoeken van een cursus op dat er een locatie bij jou in de buurt is, zodat je niet veel reistijd kwijt bent. Ben je gedisciplineerd, dan kun je ook een VCA-boek bestellen en zelf gaan studeren. Liever geen tweedehands boeken, want het kan zijn dat de lesstof in zo’n boek ondertussen achterhaald is.

3. Leg een proefexamen af

Ben je erg zenuwachtig voor examens of weet je niet zeker of je alle lesstof beheerst? Dan is het een aanrader om een proefexamen VCA af te leggen. Je ziet wat voor soort vragen er tijdens het examen aan bod komen, ervaart hoelang je de tijd hebt om de vragen te beantwoorden en je toetst meteen of je de examenstof al onder de knie hebt. Na afloop krijg je te zien welke fouten je hebt gemaakt en weet je precies op welke onderwerpen je nog wat meer moet studeren. Proefexamens zijn in verschillende talen beschikbaar (net als het echte examen) en je kunt er indien nodig ook meerdere afleggen.

4. Zoek een betrouwbare aanbieder uit

Nu is het tijd om een aanbieder van VCA-examens uit te zoeken. Check verschillende websites en kies de aanbieder waarbij jij je goed voelt. Let onder andere op de locaties waar de examens worden afgenomen (is er een bij jou in de buurt?) en of er bijvoorbeeld ook voorleesexamens worden aangeboden, mocht je dat prettig vinden.

5. Zorg dat je goed uitgerust bent op de examendag

Op de examendag zelf is het vooral belangrijk dat je goed uitgerust bent. Ga de avond voor het examen bijtijds naar bed. Zorg er ook voor dat je op tijd van huis vertrekt om naar de examenlocatie te gaan, want stress over files of vertraagde treinen kun je er deze dag niet bij hebben.

