Amsterdam Tattoo Convention viert 19e editie in NDSM Loods

AMSTERDAM – Van vrijdag 5 tot en met zondag 7 september 2025 vindt de 19e editie van de Amsterdam Tattoo Convention plaats. In de NDSM Loods komen meer dan 300 tatoeëerders uit ruim 35 landen samen om hun kunst en passie te tonen.

Bezoekers kunnen tijdens het evenement niet alleen de nieuwste trends en stijlen bewonderen, maar ook zelf een tatoeage, piercing of tooth gem laten zetten. Op het programma staan tattoowedstrijden, suspension shows en de presentatie van een nieuw boek door antropoloog en tattoo-expert Lars Krutak.

Ook Stichting Tittoo.org is aanwezig. Oprichtster Myriam Scheffer zet zich in om vrouwen na een borstkankeroperatie een nieuwe start te geven met een tattoo. Tijdens de conventie worden er onder meer beschilderde klompen geveild om geld en aandacht voor dit doel in te zamelen.

Naast tatoeages is er volop ruimte voor cultuur en lifestyle. Zo zijn er kraampjes met kunst, sieraden en vintage kleding, massages, barbiers en foodtrucks. “Het is meer dan een tattoo-event, het is een viering van expressie en individualiteit,” aldus de organisatie.

📅 Datum: 5, 6 en 7 september 2025

📍 Locatie: NDSM Loods, Amsterdam

💶 Tickets: alleen verkrijgbaar aan de deur

🔗 Meer info: www.tattooexpo.eu

