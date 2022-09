‘Beppie on Tour’ langs lokale initiatieven tijdens Week tegen Eenzaamheid

€40 miljoen extra voor onder andere gemeenten en lokale initiatieven

Vandaag start de Week tegen Eenzaamheid. Een week waarin ontmoeten en verbinding centraal staat. Om aandacht te vragen voor de talloze mooie initiatieven in het land, gaat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met Stichting De Tijdmachine met ‘Beppie on Tour’ langs deze initiatieven.

Bij Beppie, een camper in jaren ’60-’70 stijl, kunnen mensen even terug naar toen en op laagdrempelige wijze een gesprekje aangaan. Over verhalen van toen en nu. Of waar iemand tegenaan loopt. Onder het genot van een kopje koffie en een koekje van toen. Dit doen we in samenwerking met lokale initiatieven. Door samen op te trekken kunnen we mensen die zich wel eens eenzaam voelen doorverwijzen naar leuke activiteiten. Maar ook naar hulp als dat nodig is.

€40 miljoen extra voor gemeenten en initiatieven

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zet de komende jaren het programma Eén tegen eenzaamheid voort. De nieuwe aanpak is deze week gepresenteerd. Staatssecretaris Van Ooijen: “Eenzaamheid is niet iets wat alleen ouderen aangaat. Ongeveer de helft van alle Nederlanders heeft te maken met gevoelens van eenzaamheid. Dat is heel veel, de urgentie wordt alsmaar groter en daarom zal ik 40 miljoen euro extra uittrekken om dit probleem aan te pakken. Hiermee kunnen gemeenten initiatieven starten en langdurig blijven uitvoeren.”

Talloze initiatieven door het land

Benieuwd naar wat er allemaal georganiseerd wordt in jouw gemeente? Bekijk het overzicht op eentegeneenzaamheid.nl.

Eén tegen eenzaamheid is het actieprogramma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarin het ministerie met gemeenten, organisaties en bedrijven samenwerkt om eenzaamheid in Nederland te verminderen.



Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....