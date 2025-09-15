Bijna gratis kinderopvang vanaf 2029: kabinet zet eerste stappen

Het kabinet wil in 2029 bijna gratis kinderopvang invoeren voor werkende ouders. Staatssecretaris Jurgen Nobel (Kinderopvang) benadrukt dat dit werken aantrekkelijker maakt en ouders meer zekerheid geeft. In het nieuwe stelsel betalen ouders nog maar een klein deel van de opvangkosten; de rest gaat rechtstreeks via de overheid naar de kinderopvangorganisaties. De kinderopvangtoeslag verdwijnt daarmee.

De overheid trekt hiervoor jaarlijks circa €9 miljard uit, ruim anderhalf keer zoveel als nu. Om te voorkomen dat dit leidt tot prijsstijgingen, worden regels opgesteld tegen overwinsten en buitensporige salarissen. Kinderopvangorganisaties worden aangemerkt als een dienst van algemeen economisch belang (DAEB), waardoor strengere regels gelden maar ondernemers wel ruimte houden om te investeren en innoveren. Ook vallen bestuurders straks onder de Wet Normering Topinkomens.

Volgens Nobel is dit noodzakelijk: “Werk moet lonen en kinderopvang moet betaalbaar blijven. Daarom zorgen we ervoor dat belastinggeld bij ouders terechtkomt, terwijl ondernemers de ruimte houden om te ondernemen.”

De vraag naar kinderopvang zal waarschijnlijk toenemen zodra de kosten fors dalen. Om wachtlijsten en prijsstijgingen te beperken, wordt de invoering geleidelijk doorgevoerd. Dit jaar zijn al eerste stappen gezet, zoals extra steun voor middeninkomens en meer mogelijkheden voor gemeenten om lage inkomens te helpen.

📅 Invoering: gepland per 2029

📍 Landelijk

💶 Overheidsbijdrage: ca. €9 miljard per jaar

🔗 Wetsvoorstel openbaar: volgende maand

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

Wat vindt u van dit bericht? 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)