Sinds 1 januari zijn de huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget verhoogd. Ook hebben méér mensen recht op toeslagen. Wat betekent dit voor jou? Ontvang jij toeslag? Dan is het belangrijk om deze maand je verwachte inkomen voor 2023 door te geven in Mijn toeslagen. Zo verklein je de kans dat je te veel of te weinig toeslag krijgt. Ontvang je geen toeslag? Maak dan een proefberekening om te zien of je daar nu wél recht op hebt.

Toeslagen gaan elk jaar een beetje omhoog. Maar dit jaar is er nog een extra bedrag bij gekomen. Dit is om mensen extra te ondersteunen, want het leven is een stuk duurder geworden. Hoeveel toeslag je elke maand krijgt, hangt onder andere af van hoeveel je verdient. Ontvang je toeslag? Check dan je loonstrook of uitkeringsspecificatie van januari en pas je verwachte inkomen voor 2023 meteen aan in Mijn toeslagen op toeslagen.nl of in de Kinderopvangtoeslag app. Ben je niet in loondienst? Maak dan een inschatting en check elke 3 maanden of dit nog klopt. Bijvoorbeeld in de periode dat je ook btw-aangifte doet.

Drie tips voor het doorgeven van je inkomen:

Bereken jouw inkomen voor je toeslagen op toeslagen.nl. Je toeslag wordt bepaald met je ‘toetsingsinkomen’. Met de rekenhulp bereken je jouw toetsingsinkomen gemakkelijk. Heb je een flexibel inkomen? Schat je inkomen dan liever iets hoger in. Door dit te doen, loop je minder risico dat je te veel toeslag krijgt en geld moet terugbetalen. Want hoe hoger je inkomen, hoe minder toeslag je krijgt. Heb je een toeslagpartner? Geef dan ook het inkomen van je toeslagpartner door. Je hebt bijvoorbeeld een toeslagpartner als je getrouwd bent of samen een koophuis hebt en op hetzelfde adres woont. Twijfel je of jij een toeslagpartner hebt? Check het op toeslagen.nl.

Check op welke (andere) toeslagen jij recht hebt

Sinds 1 januari hebben meer mensen recht op toeslagen. Wat je maximaal mag verdienen om zorgtoeslag te krijgen, is bijvoorbeeld hoger. Benieuwd op welke toeslagen jij recht hebt? Maak een proefberekening op toeslagen.nl/proefberekening.

Pas aan bij veranderingen

Ook andere veranderingen in je leven hebben invloed op hoeveel toeslag je kunt krijgen. Dus verandert er iets? Check je gegevens. En pas deze aan waar nodig. Kijk voor meer informatie en hulp op toeslagen.nl/pasaan.

