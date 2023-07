CODE ORANJE: Vanmiddag en vanavond stevige onweersbuien, vooral in het oosten en zuidoosten

LANDELIJK – Nederland maakt zich op voor stevige onweersbuien die vanmiddag en vanavond over het land trekken. Met name het oosten en zuidoosten worden geconfronteerd met een code oranje, terwijl de rest van het land te maken krijgt met code geel. De exacte locaties waar de zwaarste buien zich zullen manifesteren, blijven vooralsnog onzeker.

Deze onweersbuien brengen een aantal mogelijke gevaren met zich mee. Hagel is een reële mogelijkheid, vooral in het oosten en zuidoosten, waar zelfs grote hagelstenen niet uitgesloten zijn. Bovendien kunnen windstoten voorkomen met snelheden tussen 60 en 75 kilometer per uur, terwijl in het oosten en zuidoosten zelfs zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur mogelijk zijn. Deze weersomstandigheden kunnen leiden tot schade en gevaarlijke situaties, zoals het vallen van grote hagelstenen, blikseminslag en het omwaaien van bomen, evenals rondvliegende voorwerpen. Daarnaast kan er in korte tijd veel neerslag vallen, wat lokaal kan resulteren in wateroverlast.

De onweersbuien zullen later vanavond het noordoosten van het land verlaten, waardoor de situatie langzaam zal verbeteren. Het is echter raadzaam voor inwoners in de betreffende regio’s om waakzaam te blijven en de actuele weerswaarschuwingen en adviezen van de autoriteiten op te volgen.

Wees voorzichtig en neem de nodige voorzorgsmaatregelen om uzelf en anderen te beschermen tijdens deze periode van ongunstig weer. Houd de weersberichten in de gaten en blijf op de hoogte van eventuele veranderingen in de situatie.

Bron(nen) & Afbeelding(en)