Collecteweek Spierfonds: hoopvolle doorbraken in zicht

LANDELIJK – Van 7 tot en met 13 september gaan duizenden vrijwilligers langs de deuren voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Het fonds, volledig afhankelijk van giften, financiert wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.

Directeur Ellen Sterrenburg benadrukt dat er een kentering gaande is: „We gaan van onbehandelbaar naar behandelbaar. Er gloort perspectief voor mensen met spierziekten en hun familie. Tijd winnen is van levensbelang voor patiënten met een progressieve spierziekte.”

Een van de meest veelbelovende onderzoeken richt zich op CAR-T-therapie. Deze methode, die eerder succesvol werd toegepast bij bloedkanker, wordt nu onderzocht voor auto-immuun spierziekten. Hierbij worden afweercellen van de patiënt aangepast zodat ze ziekmakende cellen kunnen uitschakelen. Dit kan volgens Sterrenburg niet alleen leiden tot verbetering, maar zelfs tot genezing: „Als we mensen echt van hun klachten kunnen verlossen, mogen we geen tijd verliezen.”

Het Spierfonds zet bewust in op internationale samenwerking en snelle vertaling naar de Nederlandse praktijk. Zo krijgen patiënten hier zo vroeg mogelijk toegang tot nieuwe behandelingen.

De opbrengst van de collecteweek is cruciaal om dit soort baanbrekend onderzoek te financieren. Doneren kan via muntgeld, iDEAL met de QR-code op de collectebus of via spierfonds.nl.

📅 Collecteweek: 7 t/m 13 september 2025

📍 Landelijk – vrijwilligers gaan huis aan huis

💶 Doneren: contant, via QR-code (iDEAL) of online

🔗 Meer info: www.spierfonds.nl

