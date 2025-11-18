Commissie: nieuwe indeling luchtruim nodig, maar gevolgen voor omgeving nog onduidelijk
De Adviescommissie uitvoering Programma Luchtruimherziening vindt dat een nieuwe indeling van het Nederlandse luchtruim “nut en noodzaak” heeft, maar waarschuwt dat de effecten voor omwonenden nog onvoldoende zijn uitgewerkt. Dat staat in het rapport dat woensdag is aangeboden aan minister Robert Tieman (Infrastructuur en Waterstaat) en staatssecretaris Gijs Tuinman (Defensie).
Volgens de commissie zijn er drie hoofdredenen voor de herziening: kortere vliegroutes, het mogelijk maken van het programma Hoger Naderen en het creëren van een groot oefengebied voor de F-35 in het noorden van het land. Vooral dat laatste acht de commissie noodzakelijk, mede door de veranderde geopolitieke situatie sinds de oorlog in Oekraïne. De modernere F-35 heeft een groter oefengebied nodig dan de F-16.
Toch plaatst de commissie kanttekeningen. De beloofde vermindering van emissies door kortere routes wordt volgens de experts niet gehaald. Ook leidt de nieuwe indeling weliswaar niet tot méér geluid, maar wél tot “verplaatsing” van geluid en uitstoot. Wat dit betekent voor regio’s zoals Gelderland moet nog beter worden onderzocht.
Het programma Hoger Naderen, waarbij vliegtuigen in één vloeiende lijn met minder motorvermogen dalen, kan alleen worden ingevoerd als het luchtruim wordt aangepast. Maar ook hier moet eerst duidelijk worden wat dit betekent voor mensen die onder vaste aanvliegroutes wonen.
De commissie adviseert om het herinrichtingsproces te zien als een permanent programma, met blijvende aandacht voor leefomgeving en open communicatie met belanghebbenden.
“De effecten op de omgeving moeten eerst echt helder zijn, voordat definitieve keuzes worden gemaakt,” aldus commissievoorzitter Jan Jacob van Dijk.
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Ivo de Tweede en adjudant Dave vormen nieuw prinsenpaar van Grolle 36
- Noamatters slapen in etalage bij Gunnewijk: ‘Noamatters pret bij Peter Bed!’ 12
- Danielle Ter Braak ontvangt het Gouden Veertje 2025 10
- Serious Hits Top 2000 Live! trapt nieuwe tour af in De Mattelier 2
- Kerstmarkt bij Erve Kots: einde van een tijdperk 2
- De Leemputten bij Zwolle – waar aarde water werd 1
Trending deze week
- Ivo de Tweede en adjudant Dave vormen nieuw prinsenpaar van Grolle 36
- Noamatters slapen in etalage bij Gunnewijk: ‘Noamatters pret bij Peter Bed!’ 12
- Zondagsverhaal: Zieuwent – De paden van geloof en gewoonte 1
- Normen Hemmink verkozen tot Physician Assistant van het jaar 2025 1
- Pactum opent nieuwe jeugdzorglocatie Bernadettebos in Neede 1
- Weerman Jordi Huirne geeft lezing over klimaat en weersrecords in Winterswijk 1