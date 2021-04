CoronaMelder-app nuttig voor buitensporters

Deel dit bericht













Voor welk sportmaatje download jij CoronaMelder?

Vóór corona sportte ruim 70% van de Nederlanders minimaal één keer per week. Tijdens de lockdown in januari deed slechts 49% van de Nederlanders één keer per week aan sport. Dat blijkt uit cijfers van NOC*NSF. Nu volwassenen weer met vier personen buiten mogen sporten, wordt verwacht dat Nederlanders de komende tijd vaker hun sportkleding aantrekken. Voor deze buitensporters is de CoronaMelder-app nuttig.

Sport is goed voor de gezondheid. Het is dan ook een belangrijke ontwikkeling dat volwassenen weer in kleine groepen onder begeleiding mogen trainen. Tegelijkertijd ontstaan er door deze versoepeling meer risicovolle ontmoetingen.

Voorkom dat je onbewust anderen besmet

Uit doorlopend onderzoek onder leiding van Prof. dr. Wolfgang Ebbers van de Erasmus Universiteit blijkt dat 7 op de 10 mensen die een melding in CoronaMelder kregen sneller in beeld kwamen voor het bron- en contactonderzoek. Dat is belangrijk, aldus Ebbers. “Als je een melding via CoronaMelder krijgt, weet je dat je meer kans hebt om besmet te zijn. Zo kun je eerder maatregelen treffen om te voorkomen dat je onbewust sportmaatjes of mensen in jouw omgeving besmet. Want ook voordat je klachten krijgt, kan je al besmettelijk zijn.”

CoronaMelder in het kort

CoronaMelder waarschuwt gebruikers die langere tijd in de buurt zijn geweest van iemand die achteraf corona blijkt te hebben. Dit kan een bekende zijn, maar ook een app-gebruiker bij wie je in de buurt was en die je niet kent. Wie de app downloadt, hoeft géén persoonlijke gegevens in te vullen. De app weet niet je naam, niet je e-mailadres en niet je telefoonnummer. Ook werkt CoronaMelder niet met locatiegegevens (GPS). De app weet dus niet wie je bent of waar je bent. In de video hieronder wordt eenvoudig uitgelegd hoe CoronaMelder werkt. Ontvang je een melding? Dan geeft de app je het advies om je te laten testen, ook als je geen klachten hebt.