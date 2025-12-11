Dalende gasprijs helpt huishouden nauwelijks vooruit

De handelsprijs van gas staat op het laagste niveau in bijna drie jaar, maar voor huishoudens verandert er amper iets aan de energierekening. Dat komt vooral doordat belastingen en vaste kosten een groot deel van de rekening bepalen — kosten die niet meebewegen met de marktprijs.

Waar de groothandelsprijs inmiddels rond de €27 per megawattuur ligt, bijna 30 procent lager dan in juli, zien consumenten dat voordeel nauwelijks terug. Oorzaken voor de daling zijn goed gevulde gasvoorraden, zachte temperaturen en een hoge aanvoer van vloeibaar aardgas (lng) richting Europa.

Volgens energie-expert Maartje van Loon (UnitedConsumers) speelt het type contract een grote rol. “Veel mensen hebben een vast contract, en dan verandert er pas iets aan het einde van de looptijd. Bij variabele contracten bestaat een groot deel van de rekening uit belastingen en vaste kosten — daarop heb je geen invloed.”

Daarom richten veel huishoudens zich op hun verbruik. “Vooral in de winter kun je met kleine aanpassingen veel besparen,” zegt Van Loon. Denk aan de verwarming een graad lager zetten of korter en minder heet douchen.

• UnitedConsumers: https://www.unitedconsumers.com

