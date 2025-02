Heeft uw vloerkleed het begeven en bent u op zoek naar een hoogwaardige vervanging? Dan is een kwalitatief berber tapijt een echte aanrader. Een hoogwaardig berber tapijt creëert warmte en gezelligheid in huis. Het is dan wel even een flinke investering, maar met de juiste zorg heeft u een tapijt voor het leven. Denk bijvoorbeeld aan een berber tapijt reinigen of regelmatig stofzuigen, maar dit moet u natuurlijk doen bij elk tapijt. Wat zijn de unieke eigenschappen van een hoogwaardig berber tapijt?

Waar komt het berber tapijt oorspronkelijk vandaan

Berber tapijten komen uit Noord-Afrika en deze vloerkleden worden al honderden jaren gemaakt. Het gros van de tapijten wordt gemaakt in Marokko, maar ook in landen als Algerije en Tunesië. Deze hoogwaardige tapijten worden met de hand gemaakt en men gebruikt wol van lokale schapen en kamelen. Dat maakt een berber tapijt een uniek onderdeel van het interieur.

Berber tapijt van wol

Zoals we eerder schreven, worden deze tapijten gemaakt van pure wol. Wol is een natuurlijk materiaal van zeer hoge kwaliteit. Dit materiaal heeft natuurlijk veel voordelen. Ten eerste is het super comfortabel om op te lopen, vooral met uw blote voeten. Daarnaast is wol super isolerend. Als laatste voordeel: deze tapijten slijten minder snel dan goedkopere alternatieven. Berber tapijten hebben veelal lichte kleuren, omdat de wol niet geverfd wordt. Wel worden de kleden gekleurd met natuurlijke producten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan munt, indigo, saffraan en natuurlijk henna.

Verschillende soorten berber tapijten

Er zijn dus berber tapijten die gemaakt worden in verschillende landen. De meeste berberkleden komen echter uit Marokko en dan met name uit het Atlasgebied. Ze worden gemaakt door verschillende Berberstammen uit die streek. Elke stam heeft zo zijn eigen stijl. Er zijn echter drie populaire stijlen die je veel terug ziet komen. Het meest populaire berber tapijt is de ‘Beni Ouarain’. Deze tapijten komen uit het midden van het Atlasgebergte uit het gelijknamige dorp. Kenmerkend zijn de lichte kleuren en asymmetrische patronen, vaak op een witte achtergrond. Daarnaast is het ‘Beni Mguild’ tapijt ook erg populair. Tevens uit de Atlas. Dit tapijt is wat dikker en warmer. Ook wordt er gebruik gemaakt van opvallende kleuren. Dit is bovendien het meest unieke berber tapijt, want deze wordt niet meer gemaakt. Als laatste heb je ook nog het ‘Azilal’ tapijt. Dit tapijt is qua dikte vergelijkbaar met het ‘Beni Ouarain’ tapijt, maar de kleuren zijn compleet anders. Deze tapijten hebben veel felle kleuren in unieke motieven. Ideaal voor vrolijke ruimtes in uw huis.