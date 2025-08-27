De verhoging van de kansspelbelasting in Nederland levert niet de verwachte inkomsten op, wat vragen oproept over de veiligheid van spelers

Vervagen van grenzen duwt spelers richting de zwarte markt

Vanaf 1 januari 2025 stijgt de kansspelbelasting van 30,5 naar 34,2 procent. Die stijging leek op papier eenvoudig: verhoog het tarief en de staatskas profiteert. De praktijk blijkt weerbarstiger. Spelers trekken in aanzienlijke getale weg bij vergunninghouders. In plaats daarvan wenden ze zich tot illegale aanbieders, gelokt door soepelere voorwaarden, hogere uitbetalingen en het ontbreken van belastingafdracht.

Het gevolg: dalende speelomzetten bij gereguleerde operators én minder belastingopbrengst dan beoogd. Die beweging is deels verklaarbaar. Wettelijke platforms moeten hogere kosten doorberekenen én tegelijkertijd concurreren met partijen die zich weinig aantrekken van regelgeving. Bonussen worden kariger, uitkeringspercentages dalen, het spelaanbod versobert, allemaal factoren die die vlucht naar het grijze circuit aanwakkeren.

Spelers stappen over en raken buiten bereik van toezicht

Naast de financiële impact brokkelt ook de bescherming van de speler af. Wie bij een illegale aanbieder inzet, staat er alleen voor bij conflicten, uitgebleven uitbetalingen of frauduleus gedrag. Er gelden daar geen waarborgen voor eerlijk spel of privacy. Toch vallen veel spelers voor het vlot ogende aanbod van niet-gelicentieerde sites die zich presenteren alsof ze net zo betrouwbaar zijn als gereguleerde partijen.

De grens tussen legitiem en malafide is in deze online wereld flinterdun geworden. Dat tast het vertrouwen aan, zeker bij minder ervaren gebruikers. De roep groeit om spelers actiever te begeleiden, onder andere door het zichtbaar maken van veilige keuzes. Bij legale platforms wordt gewerkt met duidelijke voorwaarden en toezicht, iets wat bij schimmige platforms grotendeels ontbreekt.

Verstoring van de markt raakt ook investeerders en aanbieders

De gevolgen van de belastingverhoging beperken zich niet tot de consument. Grote marktpartijen in Nederland heroverwegen hun strategieën. Voor sommigen betekent dat een stap terug in marketing, voor anderen zelfs een vertrek uit de markt. De rendabiliteit staat onder druk. Eerlijk concurreren wordt lastig wanneer je handjes gebonden zijn, terwijl anderen volop kunnen uitdelen. Ook het innovatieklimaat lijdt hieronder.

Noodzaak tot heroverweging van het beleid klinkt steeds luider

Het doel van de belastingverhoging, meer inkomsten, botst nu zichtbaar met het bredere belang van een goed functionerende, veilige markt. Verschillende branchepartijen dringen aan op een herijking van het huidige beleid.

Niet om belastingontwijking te faciliteren, maar juist om te zorgen dat spelers niet het zicht op veilige alternatieven verliezen. Binnen politieke gremia klinkt inmiddels begrip voor die spanning. Beleidsmakers zoeken naar andere knoppen om aan te draaien dan simpelweg het belastingpercentage verder op te schroeven.