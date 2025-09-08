De woelige geschiedenis van Huis Hantert in Cuijk ontrafeld

LANDELIJK – Huis Hantert in Cuijk viert dit jaar zijn 700-jarig bestaan met een bijzondere expositie tijdens Open Monumentendag. Het rijksmonument kent een bewogen geschiedenis: van ridderhofstede en klooster tot verpleeghuis, kraakpand en wooncollectief.

Een bouwhistorisch onderzoek wijst uit dat het pand veel ouder is dan gedacht: niet uit 1820, maar rond 1650. Tijdens de expositie zijn onder meer archiefstukken, foto’s en verhalen van oud-bewoners te zien. Ook is er een link met de popgeschiedenis: Henny Vrienten schreef er in de jaren ’80 het Doe Maar-lied Sinds een dag of twee.

“De Hantert vertelt 700 jaar Nederlandse geschiedenis in één gebouw,” zegt een van de initiatiefnemers van het wooncollectief dat het pand nu restaureert.

📅 Zaterdag 13 september, vanaf 10.00 uur

📍 Huis Hantert, Cuijk (Noord-Brabant)

💶 Gratis toegang

🔗 openmonumentendag.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Wat vindt u van dit bericht? 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)