December voelt warm, maar ook zwaar voor veel Nederlanders

De decembermaand brengt voor veel Nederlanders zowel warmte als spanning met zich mee. Uit nieuw onderzoek van Hallmark onder 2.626 Nederlanders blijkt dat de feestdagen weliswaar worden gezien als een periode van lichtjes, tradities en verbondenheid, maar tegelijk ook meer druk en emotionele belasting veroorzaken dan andere maanden.

Ruim de helft van de ondervraagden (55%) kijkt uit naar de gezelligheid van december. Toch heeft bijna een derde gemengde gevoelens en één op de vijf ziet zelfs op tegen de feestdagen. Vooral het gemis van dierbaren, sociale druk en een volle agenda spelen daarin een rol. Ook voelt 11% zich rond kerst weleens eenzaam, juist omdat de nadruk zo sterk ligt op samen zijn.

Toch zorgt de feestmaand ook voor meer aandacht voor elkaar. Maar liefst 75% van de Nederlanders geeft bewust iemand extra aandacht in december, vaak in de vorm van een kerstkaart (60%), een bezoekje (41%) of een warm bericht (38%). De behoefte om anderen te steunen lijkt juist in deze periode groter te worden.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 87% van de Nederlanders regelmatig iemand helpt in de directe omgeving. Ruim 20% vervult zelfs structurele mantelzorgtaken. Voor deze groep voelt december vaak extra intens. Zeven op de tien helpers zeggen dat zij zichzelf daarbij weleens tekortdoen, terwijl 55% schuldgevoel ervaart wanneer ze tijd voor zichzelf nemen.

Ondanks die drukte blijft kerst voor veel mensen hét moment om dankbaarheid te tonen aan iemand die veel voor hen heeft betekend – met een kaartje, klein gebaar of door simpelweg tijd samen door te brengen.

