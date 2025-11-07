Deze 3 simpele aanpassingen verlagen je afvalkosten direct

115 keer bekeken

Afvalkosten kunnen behoorlijk oplopen, zeker wanneer je onderneming groeit of wanneer er veel verschillende afvalstromen door elkaar heen lopen. Toch laten verrassend veel bedrijven flinke besparingskansen liggen. Je hoeft vaak geen grote ingrepen te doen om direct resultaat te merken. Sterker nog: met drie praktische aanpassingen kun je binnen korte tijd al minder betalen én efficiënter werken.

Hieronder lees je hoe je dat aanpakt, waar bedrijven vaak de fout in gaan en hoe je met kleine stappen al snel verschil ziet.

1. Minder restafval door betere scheiding

Bij veel organisaties komt nog steeds te veel in dezelfde bak terecht. Dat lijkt makkelijk, maar het kost je uiteindelijk geld. Restafval is namelijk de duurste afvalstroom. Hoe minder je daarvan hebt, hoe lager de rekening. Toch blijkt het in de praktijk lastig om medewerkers mee te krijgen of om geschikte inzamelpunten te maken.

Een goede start is het inzichtelijk maken van wat er nu daadwerkelijk in de afvalbak belandt. Vaak blijkt dat papier, plastic en organisch materiaal onnodig in het restafval terechtkomen. Door op strategische plekken aparte bakken te plaatsen, ontstaat vanzelf meer aandacht voor scheiding. Denk aan de pantry, centrale looproutes of bij de productieruimte. Het werkt nog beter wanneer je de bakken labelt met duidelijke afbeeldingen in plaats van alleen tekst.

Zelfs bedrijven die al scheiden, hebben vaak nog ruimte voor verbetering. Kijk bijvoorbeeld eens naar hoe vol de containers zitten tijdens de ophaaldag. Als je merkt dat de restafval container standaard tot de rand gevuld is, maar andere containers half leeg weggaan, valt hier direct winst te behalen. Vaak kun je eenvoudig capaciteit verschuiven of een extra bak voor gescheiden afval toevoegen.

2. Pas je inzamelritme aan

Veel bedrijven houden onbewust een te hoog ophaalritme aan. Misschien stond het zo ingesteld toen het bedrijf nog kleiner was, of misschien is het na een drukke periode nooit aangepast. De meeste ondernemers kijken alleen naar volle containers, niet naar de keren dat er bijna lege bakken worden opgehaald. Toch betaal je ook dan gewoon voor een rit.

Om dit te voorkomen, is het slim om twee weken lang een korte check te doen. Noteer op vast moment hoeveel procent van de container daadwerkelijk gevuld is. Die informatie vertelt je of de huidige frequentie nog klopt. Als een container gemiddeld maar voor zestig procent gevuld is, kun je gemakkelijk een stap terugdoen in het ophaalritme. Soms kan een ophaalmoment zelfs helemaal worden geschrapt zonder dat dit voor overlast zorgt.

Een lagere frequentie betekent minder ritten en dus minder kosten. Bovendien vermindert het de totale milieudruk van je afvalverwerking. Veel ondernemers denken dat dit ingewikkeld is om te regelen, maar in de praktijk is het vaak met één telefoontje of wijziging in het portaal opgelost. Het enige wat je nodig hebt, is een realistisch beeld van wat je écht kwijt moet.

3. Maak medewerkers bewust en betrek ze bij het proces

De grootste besparing zit vaak niet in de container, maar in gedrag. Wanneer medewerkers begrijpen waarom afvalscheiding en een slimmer ritme belangrijk zijn, gaan ze automatisch zorgvuldiger om met hun afval. Toch blijft dit onderdeel in veel bedrijven onderbelicht. Vaak hangt er een bordje, maar verder wordt er weinig aandacht aan besteed.

Met een korte interne update kun je al veel bereiken. Denk aan een korte melding op intranet of een praktische instructie tijdens een teamoverleg. Leg uit welke afvalstromen er zijn, waar de bakken staan en waarom het voor het bedrijf nuttig is om dit goed te doen. Niet iedereen beseft dat verkeerde scheiding direct invloed heeft op de factuur.

Je kunt ook een kleine interne uitdaging introduceren, zonder er een ingewikkeld project van te maken. Bijvoorbeeld: probeer in één maand twintig procent minder restafval te produceren. Vaak zorgt dat voor net genoeg aandacht om gewoonten te doorbreken.

Een extra tip: loop één keer per kwartaal met iemand van het team een rondje langs de inzamelplekken. Kijk of er dingen beter kunnen, zoals verplaatste bakken, overvolle punten of bakken die nooit worden gebruikt. Die kleine waarnemingen kunnen direct leiden tot aanpassingen die geld besparen.

Waarom deze drie stappen zo snel resultaat opleveren

Wat deze aanpak effectief maakt, is dat je niet hoeft te investeren in dure systemen. Je start met inzicht, past je ritme aan en hebt aandacht voor gedrag. Dat maakt de drempel laag en de kans op blijvend resultaat groot. Veel bedrijven die deze stappen toepassen, zien binnen enkele weken dat hun afvalrekening daalt. Het gaat vooral om het slimmer inzetten van wat je al hebt.

Daarnaast geeft het rust. Je hoeft minder vaak containers te beheren, medewerkers weten beter wat zij moeten doen en je voorkomt onnodige ritten. Je werkt overzichtelijker en zuiniger, zonder dat het extra tijd kost.

Wil je meer inzicht in verschillende afvalstromen of ben je op zoek naar oplossingen voor je bedrijf? Dan biedt Bedrijfsafval handige informatie en kun je eenvoudig zien welke mogelijkheden er zijn voor jouw situatie.

