Duurzaam verwarmen: ontdek de voordelen van een warmtepomp

Bent u op zoek naar een duurzame manier om uw huis te verwarmen of wilt u uw woning aardgasvrij maken? Dat kan met een warmtepomp. Dit apparaat zorgt (gedeeltelijk) voor het warme water en de verwarming van uw woning. In dit artikel leggen we uit welke soorten warmtepompen er zijn, vertellen we u wat de voordelen zijn en geven we meer informatie over de plaatsing van een warmtepomp en de terugverdientijd.

Welke soorten zijn er?

Er zijn verschillende soorten warmtepompen. Welke u nodig heeft, is onder andere afhankelijk van de isolatie van uw woning. In een redelijk tot goed geïsoleerde woning zou bijvoorbeeld een volledig elektrische warmtepomp geplaatst kunnen worden. Dit apparaat maakt uw cv-ketel overbodig, want het verbruikt geen aardgas. Is uw huis matig geïsoleerd? Dan kunt u een hybride warmtepomp overwegen. Dit systeem werkt samen met uw cv-ketel. Tijdens koude dagen springt de cv-ketel bij om de woning op een comfortabele temperatuur te houden. Een specialist in klimaattechniek kan voor u bepalen welk soort warmtepomp het beste past bij uw situatie.

Profiteer van vele voordelen

Na de installatie van een warmtepomp profiteert u van vele voordelen. Zo stoot dit apparaat minder CO2 uit dan de ouderwetse, gasgestookte cv-ketel. Ook niet onbelangrijk: de besparing op uw energierekening. Indien u een elektrische warmtepomp combineert met elektrisch koken, verbruikt u geen gas meer. Met de hybride variant bespaart u circa 60% op uw gasverbruik. Bovendien is er subsidie beschikbaar voor het aankopen van een warmtepomp inclusief de installatie en kunt u misschien gebruik maken van de Energiebespaarlening om de resterende kosten te financieren.

Waar wordt de pomp geplaatst?

In de meeste gevallen wordt er buiten een unit geplaatst en krijgen de overige apparatuur en warmtewisselaar binnen een plekje. In het geval van een hybride pomp, zal dit waarschijnlijk in de buurt van uw cv-ketel zijn. De buitenunit kan bijvoorbeeld tegen een muur, op uw terras of op het dak van een schuurtje geplaatst worden.

De compressor en ventilator van de buitenunit maken wel (wat) geluid. Velen ervaren dit niet als storend, maar er zijn enkele maatregelen die u kunt treffen om geluidshinder te voorkomen. Let bij de aanschaf van de pomp op het geluidsvermogen dat vermeld staat op het energielabel en kies bij voorkeur een muur zonder ramen of een plek achter een bijgebouw voor de buitenunit. De professional die de warmtepomp bij u komt installeren, kan u hier ook over adviseren.

Wat is de terugverdientijd?

De terugverdientijd van een warmtepomp hangt af van een aantal factoren, zoals het type pomp, het isolatieniveau van uw woning, eventuele subsidie en de energieprijzen. Gemiddeld kunt u rekenen op een terugverdientijd van 7 tot 15 jaar.

