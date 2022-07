Emballage- en recyclingspecialist TOMRA Apeldoorn breidt uit naar Portugal

TOMRA Collection Western & Southern Europe heeft sinds kort ook een kantoor in Portugal. Het bedrijf heeft met TOMRA Apeldoorn ook een kantoor hier in de regio. In Portugal gaat men de emballage-automaten die het bedrijf produceert voor de inname van lege flessen en blikjes de invoering van een statiegeldsysteem voor het recyclen van drankverpakkingen faciliteren. TOMRA is immers expert in het zo efficiënt en gemakkelijk mogelijk maken van statiegeldsystemen.

Percentage gerecyclede flessen verhogen

TOMRA Apeldoorn handelt ook vanuit een duurzame gedachte. Het bedrijf is van mening dat ‘Clean Loop Recycling’ de oplossing is om ervoor te zorgen dat drankverpakkingen niet eenmalig, maar telkens opnieuw gebruikt kunnen worden. Het streven is om het percentage plastic flessen dat ingeleverd wordt voor recycling te verhogen. In Noorwegen, waar het bedrijf haar start kende, is dat mede dankzij TOMRA percentage inmiddels 98 procent. Ter vergelijking: in Nederland, waar we toch al vele jaren aan statiegeldflessen doen, zitten we nog op 80 procent.

4,5 miljoen ton minder CO2-uitstoot

TOMRA is dan ook al vanaf 1972 actief in Noorwegen. Daar richtten de broers Petter en Tore Planke het bedrijf op nadat ze een lokale kruidenier hadden zien worstelen met het handmatig innemen van lege flessen. Voor deze kruidenier ontwikkelden de broers hun eerste emballage-automaat. Vijftig jaar later heeft TOMRA al meer dan 80.000 installaties aan het werk in meer dan 60 markten. Elk jaar nemen deze meer dan 40 miljard drankverpakkingen in en gezamenlijk zorgen ze elk jaar voor 4,5 miljoen ton minder CO2-uitstoot. Het is dan ook geen verrassing dat het bedrijf inmiddels 4600 medewerkers wereldwijd heeft, waaronder dus in Apeldoorn en nu ook in Portugal.

Drankverpakkingen uit de oceanen houden

Het nieuwe kantoor in de Portugese plaats Ericeira gaat dienen als uitvalsbasis voor de medewerkers van het bedrijf, maar ook als showroom voor klanten. Deze showroom moet bezoekers gaan aanmoedigen om het portfolio van emballage-automaten van TOMRA eigenhandig uit te proberen. Zo kan men bekend raken met de naadloze integratie met TOMRA’s digitale diensten, zoals een digitale statiegeldbon. Het nieuwe Portugese kantoor van TOMRA bevindt ligt op de top van een heuvel, met uitzicht op de oceaan. Een locatie die TOMRA’s ambitie onderstreept om gebruikte drankverpakkingen uit de oceanen, maar ook de straten en stortplaatsen te houden.

“We kijken ernaar uit om Portugal te helpen transformeren naar een groenere, meer circulaire en duurzamere samenleving”, zegt CEO van het bedrijf Tove Andersen. “We streven ernaar een geweldige recyclingervaring aan te bieden aan consumenten die hun flessen en blikjes retourneren via onze emballage-automaten. Zij helpen daarmee ‘Clean Loop Recycling’ mogelijk te maken.”

