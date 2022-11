Energieweerberichten laten het weer voor je werken

Vanaf 31 oktober presenteert Helga van Leur wekelijks een nieuw energieweerbericht. In een kort filmpje laat ze de weersvoorspelling van de komende week zien en de verwachte hoeveelheid zonne- en windenergie. Ook geeft ze tips op welke dagen het loont om extra te besparen op verwarming. De energieweerberichten zijn een initiatief van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Gasunie en TenneT.

“De gordijnen open doen om zonnewarmte binnen te laten en de wasmachine aanzetten als het buiten flink waait: dit soort tips helpen om te besparen op verwarming en om de duurzame energie van zon en wind volop te benutten,” zegt Olof van der Gaag, voorzitter NVDE. “Door groene stroom te gebruiken op momenten dat die er volop is, hoeven de gascentrales minder vaak aan. Dat is winst voor het klimaat en zo zijn we minder afhankelijkheid van het buitenland.”

De energieweerberichten helpen mensen om duurzamer en betaalbaarder de komende winter door te komen. Ook kunnen wij met hulp van deze energieberichten wennen aan het idee dat elektriciteit niet altijd even veel en even duurzaam beschikbaar is. Opstoppingen (congestie) op de elektriciteitsnetten kunnen verminderd worden als gebruikers groene stroom gebruiken als deze beschikbaar er is: als het waait of de zon schijnt.

“Als wij in ons elektriciteitsverbruik kunnen meebewegen met de pieken en dalen in duurzaam opgewekte elektriciteit dan hebben wij ook minder elektriciteitsinfrastructuur nodig. Dit energieweerbericht gaat ons helpen om de elektriciteitsnetten efficiënter te gebruiken, zegt Manon van Beek, CEO van TenneT.

Ook Gasunie ziet meerwaarde in de energieweerberichten. “Gasunie draagt bij aan de energietransitie door te onderzoeken hoe we energiedragers als waterstof, (groen) gas, warmte en elektriciteit slim kunnen laten samenwerken. Alleen zo krijgen we een robuust en veerkrachtig energiesysteem. We werken mee aan de energieweerberichten omdat deze vooruitzichten het duurzaam en flexibel inzetten van energie kunnen bevorderen,” zegt Han Fennema, CEO van Gasunie.

De gebruikte weerdata zijn afkomstig van het KNMI. De data over de verwachte opbrengst van zonne- en windenergie komen van NetAnders.

De energieweerberichten worden verspreid via www.energieweerbericht.nu. Daar zijn de verwachtingen voor zonne- en windenergie en warmte te vinden, met tips hoe mee te bewegen met het weer.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....

Dit bericht is 218x gezien