Erfgoedfestival slaat brug tussen Kunst en Erfgoed

Tien topartiesten zijn voor het Erfgoedfestival 2020 op tien Gelderse erfgoedlocaties in residentie, waar zij zich laten inspireren door het thema Oost/West van de Maand van de Geschiedenis. De eindresultaten van hun verblijf – denk aan kunstwerken, muzieknummers, fotoreportages – worden online gepresenteerd tijdens de Maand van 27 september t/m 31 oktober. Tot die tijd is het maakproces te volgen via erfgoedfestival.nl.

Het online programma in het kort

27 september: Opening vanuit (een fysiek beperkt toegankelijk) Musis Arnhem met Typhoon en Jaap Robben (12.00-12.45)

4 oktober: Suzanne Liem, Anne Soldaat en Clean Pete

11 oktober: Farida Nabibaks en Roos Rebergen (Roosbeef)

18 oktober: Micha Wertheim en Marike Jager

25 oktober: Paulien Cornelisse en Akwasi

Jonge Gelderse talenten geïnspireerd door erfgoed

De tien artiesten zijn niet de enigen die zich door het Gelders erfgoed laten inspireren. Vijf jonge Gelderse talenten verblijven ook op vijf bijzondere locaties. Zij gaan daar, net als de artiesten, aan de slag met het thema van de Maand: Oost/West. Hun resultaten zien we terug als voorprogrammering in het online festivalprogramma.

Ontdek de verhalen

Alvast zelf geïnspireerd raken door het thema Oost/West? Op erfgoedfestival.nl lees je verschillende verhalen van locaties die op een unieke manier ‘aanhaken’ op dit thema. Ontdek bijvoorbeeld de ontmoeting van het oosten en westen in de schilderijen van de Gebroeders Van Lymborch of wandel van oost naar west langs de wederopbouw van Nijmegen na de Tweede Wereldoorlog. Elke week verschijnen er nieuwe verhalen.

