Europese Unie verbiedt anonieme crypto-accounts en privacycoins vanaf 2027

De Europese Unie wil vanaf 2027 anonieme crypto-accounts en cryptomunten die volledige privacy waarborgen verbieden. Dat meldt het European Crypto Initiative (EUCI) via het op X gepubliceerde AML Handbook.

Crypto wordt steeds populairder. Maar liefst 14% van de Nederlandse bevolking is al in het bezit van cryptoactiva. Bitcoin is natuurlijk een van de bekendere cryptomunten, maar er zijn er duizenden, zoals de top altcoins 2025. Mensen investeren in deze munten door ze op een vroeg moment voor weinig geld te kopen, in de hoop dat ze vervolgens meer waard worden. Wat crypto voor velen zo interessant maakt is dat er door zogeheten blockchain-technologie geen bank of andere instantie bij aan te pas hoeft te komen, en er dus een hoge mate van privacy kan worden gewaarborgd.

Dit is natuurlijk niet zonder risico. Cryptovaluta zijn erg volatiel en kunnen snel veel waarde verliezen. Daarnaast is deze anonimiteit natuurlijk ook interessant voor witwaspraktijken. Daarom is de Europese Unie al langer bezig om deze markt te reguleren.

Eind 2024 werd de verordening markten voor cryptoactiva (MiCA) van kracht. Dit betekent dat er één geharmoniseerd regelgevingskader is binnen de hele Europese Unie. Cryptobedrijven krijgen met deze nieuwe regels een aantal verplichtingen opgelegd, zoals toezicht op en goedkeuring van transacties, transparantie en bekendmaking van het effect van cryptoactiva op het milieu. Ook moeten zij een vergunning aanvragen om legaal te kunnen opereren. Om zo’n vergunning te krijgen moeten ze aan strenge eisen voldoen om de portemonnees van klanten te beschermen, en kunnen ze aansprakelijk worden gesteld wanneer ze cryptoactiva van beleggers verliezen.

Volgens de EU heeft deze strengere regelgeving een aantal voordelen. Zo bestaat er nu rechtszekerheid voor cryptoactiva die niet onder bestaande Europese regelgeving vallen, worden beleggers beter beschermd tegen bijvoorbeeld criminaliteit en marktmanipulatie, en wordt de ecologische voetafdruk van cryptoactiva verkleind.

In Nederland wordt dit beleid uitgevoerd door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Deze nieuwe wetgeving werd over het algemeen positief ontvangen. Velen zien in de nieuwe regelgeving een teken dat de cryptosector volwassener en professioneler aan het worden is. Toch is er ook kritiek. Gevreesd wordt dat overregulering innovatie kan belemmeren, en dat het naleven van deze regelgeving veel geld kan kosten. Vooral voor kleine bedrijven kan dit een hoge drempel vormen. Ook kan het de decentralisatie van blockchain- en cryptoprojecten aantasten. Wat crypto zo aantrekkelijk maakt, is juist de anonimiteit en de afwezigheid van grote organisaties, zoals banken en overheidsinstellingen.

Overigens betekent een verbod op anonieme cryptowallets niet dat het helemaal gedaan is met anonieme cryptotransacties. In de praktijk zullen mensen die euro’s willen omzetten naar cryptomunten zich moeten identificeren. Hetzelfde geldt als je je cryptovaluta wilt verkopen en het verdiende geld wilt terugstorten op je bankrekening.

De meeste mensen gebruiken crypto als investering en zullen hier dus geen problemen mee ondervinden. En als je je cryptoactiva privé opslaat op een hardware-wallet (dus niet via een online dienstaanbieder) val je buiten deze nieuwe regelgeving. Ook blijft het voorlopig mogelijk om betalingen uit te voeren tussen twee privéwallets.

