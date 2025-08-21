Fietsersbond zoekt met fietsers naar Fietsgemeente 2026

De Fietsersbond is gestart met een landelijke enquête om te bepalen welke gemeente zich in 2026 Fietsgemeente van Nederland mag noemen. Fietsers in alle 342 gemeenten worden uitgenodigd om hun ervaringen te delen over het lokale fietsklimaat.

In de vragenlijst komen onderwerpen aan bod zoals de breedte van fietspaden, de kwaliteit van het wegdek, veilige fietsenstallingen en de beleving van de fietsroutes. Daarbij gaat het niet alleen om praktische zaken, maar ook om hoe prettig en veilig mensen het vinden om in hun gemeente te fietsen.

Volgens Fietsersbond-directeur Esther van Garderen is de inbreng van fietsers essentieel: “Dagelijks merk je op de fiets waar het goed gaat en waar het beter kan. Of je nu naar school, werk of in het weekend een rondje fietst, jouw ervaringen helpen ons om de meest fietsvriendelijke gemeente te vinden.”

De enquête loopt tot en met 31 oktober 2025. De resultaten worden in 2026 bekendgemaakt. Bij de vorige editie gaven bijna 47.000 fietsers hun mening. Noord-Beveland werd toen uitgeroepen tot Fietsgemeente 2024. Daarnaast vielen Kampen, Zoetermeer en Texel in de prijzen in hun categorieën.

Met de verzamelde gegevens kan de Fietsersbond gemeenten wijzen op verbeterpunten én goede voorbeelden. De organisatie benadrukt dat een beter fietsklimaat niet alleen fietsers ten goede komt, maar de verkeersveiligheid voor iedereen bevordert.

Fietsers die willen meedoen kunnen hun ervaringen delen via fietsersbond.nl/fietsgemeente.

