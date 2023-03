Gratis schoolmaaltijden van start

Vanaf vandaag kunnen basisscholen en middelbare scholen zich aanmelden voor gratis schoolmaaltijden voor hun leerlingen op www.schoolmaaltijden.nl. Het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis slaan de handen ineen om de schoolmaaltijden te organiseren voor scholen die de hulp het best kunnen gebruiken. Het doel is om leerlingen te helpen het optimale uit zichzelf te halen, zonder dat eventuele spanningen of geldzorgen thuis zich vertalen naar het klaslokaal.

Scholen die in aanmerking komen voor de gratis schoolmaaltijden zijn scholen waarvan 30% of meer van de leerlingen uit een gezin komt met een laag inkomen. Ook leerlingen in het speciaal basisonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, speciaal onderwijs en praktijkonderwijs komen in aanmerking voor een gratis schoolmaaltijd.

Er is dit jaar 100 miljoen euro beschikbaar voor de leerlingen die dat het hardste nodig hebben. Scholen hebben de keuze tussen een maaltijd op school of een maaltijd thuis. Als scholen kiezen voor een maaltijd op school gaat het om een maximum bedrag van 9 euro per leerling per week. Scholen kunnen zelf de manier kiezen die het beste bij hen past, zoals ouders of vrijwilligers die inkopen doen bij de lokale supermarkt, wijkteams die broodjes smeren in het wijkcentrum of scholen die voor een cateraar kiezen.

De komende periode volgt een evaluatie van het programma schoolmaaltijden. Meer informatie is te vinden op de gezamenlijke website van het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds: www.schoolmaaltijden.nl.

