Grote platenbeurs in Metropool Hengelo

HENGEL(O) – “De koffie is warm en de biertjes staan koud!” besluit de website de aankondiging van de grote platenbeurs (ruim 150 meter aan kraampjes) die op zondag 10 oktober in het poppodium plaatsvindt. Platenbeurzen zijn behalve een plek waar men urenlang tussen cd’s en vinyl snuffelt, doorgaans een gezellig samenzijn van muziekliefhebbers.

Mint kwaliteit

De platenbeurs, hij leek uit te sterven door de komst van streamingdiensten, maar artiesten brengen nog steeds muziek uit op cd’s en de comeback van het vinyl duurt voort. Platenzaken hebben intussen een grote hoek ingeruimd voor vinyl. De prijzen van vinylplaten kunnen overigens flink door het plafond als het gaat om een bijna uniek exemplaar van een bepaalde artiest, van een bepaalde druk, uit een bepaald jaar en natuurlijk van een bepaalde kwaliteit. De hoogste kwaliteit heeft vanzelfsprekend de gloednieuwe, nooit gedraaide plaat, aangeduid als mint.

Onbetaalbaar en onverzekerbaar

Veel handelaren maken er een sport van om de duurst mogelijke lp’s op te snorren en door te verkopen. Het is dan ook niet vreemd dat veel van hen een verzekering afsluiten voor hun handel. Al gaat de liefde voor muziek boven alles en is er goedbeschouwd geen verzekering die de sentimentele waarde van bijvoorbeeld de single Spirit In The Night (Bruce Springsteen, waarde € 4.775,-) goed kan maken. Laat staan de allereerste, genummerde versie van The White Album van The Beatles (nr. 0000001), die Ringo Starr in 2017 desondanks voor € 762.000,- van de hand deed.

Cassettes, T-shirts en nog veel meer

Maar de verzamelaar hoeft niet met dit soort bedragen op zak een platenbeurs te bezoeken, waar ook gewoon bakken met lp’s staan die voor één of enkele euro’s worden aangeboden. Daarnaast is een platenbeurs doorgaans een gezellige bijeenkomst waar muziekliefhebbers elkaar ontmoeten. Ook op de door poppodium Metropool in samenwerking met Variaworld terugkerende platenbeurs op 10 oktober, waar niet alleen duizenden lp’s en singles, maar ook 7 of 12 inch-platen, cassettes, dvd’s, en verwante zaken zoals T-shirts en andere merchandise te koop zijn – zowel tweedehands als gloednieuw.

Het afspelen van een cassettebandje

Het is bijzonder en logisch dat platenbeurzen nog bestaan. Bijzonder omdat de geluidsdrager volhardt in tijden van downloaden en streamen, logisch omdat muziek van alle (leef)tijden is en jongeren graag in de lp-verzameling van hun ouders of grootouders duiken. Voor iemand van pakweg 10 jaar oud is het afspelen van een cassettebandje een interessant gebeuren. Het met een potlood terugspoelen van datzelfde bandje om batterijen voor de walkman uit te sparen, is helemaal een sterk verhaal. Van 11.00 tot 16.30 uur kunnen muziekliefhebbers terecht op de platenbeurs in Metropool in Hengelo.