Grote prijsverschillen bij laadpalen in Gelderland: van €18 tot ruim €82 voor een volle batterij
GELDERLAND – Elektrische rijders doen er goed aan hun laadplek zorgvuldig te kiezen. Uit onderzoek van Independer blijkt dat de prijs voor het opladen van een 75 kWh-accu in Gelderland kan variëren van € 18,15 tot maar liefst € 82,58. Het maximale verschil binnen de provincie loopt daarmee op tot € 64,43 voor exact dezelfde laadbeurt.
De goedkoopste laadpalen staan op dit moment in Tiel, waar een volle batterij nog geen twintig euro kost. Aan de dure kant spant Ermelo de kroon: daar betaalt een automobilist ruim vier keer zoveel voor dezelfde hoeveelheid stroom.
Volgens energie-expert Joris Kerkhof zijn dergelijke verschillen geen uitzondering. “Het loont écht om te letten op waar je oplaadt. Zelfs binnen één gemeente kan het prijsverschil voor een volle batterij oplopen tot meer dan € 90,” zegt hij.
Ook binnen Gelderse gemeenten lopen tarieven flink uiteen. In Ermelo scheelt het tot € 54,50 tussen de goedkoopste en duurste laadpaal. Grote verschillen zijn er eveneens in Neder-Betuwe (€ 53,54), Ede (€ 50,82) en Nijmegen (€ 48,10).
Gemiddeld gezien is Scherpenzeel momenteel de duurste plek in Gelderland om een elektrische auto op te laden. Daar kost een volle 75 kWh-batterij gemiddeld € 50,36, aanzienlijk hoger dan het provinciale gemiddelde van € 28,09. Ook in Culemborg, Berkelland, Harderwijk, Heumen en Zaltbommel liggen de kosten structureel hoog.
Wie een voordelige laadbeurt zoekt, vermijdt het best parkeergarages. “In parkeergarages ligt het tarief gemiddeld 8,5% hoger. In ondergrondse garages zelfs 17%, exclusief parkeerkosten,” aldus Kerkhof.
Website: www.independer.nl
