Helft van de Nederlanders voelt kerstdruk, behoefte aan rust groeit
December is voor veel Nederlanders allang geen maand van alleen maar gezelligheid meer. Uit nieuw onderzoek van Greetz, uitgevoerd onder leiding van sociaal psycholoog Dr. Tila Pronk (Tilburg University), blijkt dat 55% zich sociaal onder druk gezet voelt om tijdens kerst ‘gezellig’ te doen. Tegelijkertijd verlangt men juist naar rust en eenvoud — een combinatie die Pronk de kerstparadox noemt.
Familie-app zorgt voor grootste stress
Opvallend genoeg komt kerststress niet vooral van het kerstdiner zelf, maar van de familiegroepsapp. Voor 31% is het continu afstemmen van plannen een bron van spanning. Ook kerstmuziek in winkels (32%) en de drang om alles perfect te organiseren (25%) verhogen de druk.
Rust wint terrein
Meer dan de helft van de Nederlanders besluit dit jaar bewust minder te koken, minder te organiseren en meer te ontspannen. Toch blijft voor één op de vijf huishoudens de keuken een klassiek strijdtoneel. Volgens Pronk is het simpel: “Wie zelf ontspannen is, houdt meer ruimte over voor verbinding.”
Samen zijn blijft de kern
Ondanks alle drukte vindt 67% het pas écht kerst wanneer men samen kan zijn. Cadeaus spelen een kleinere rol; een onverwachte kerstkaart wordt juist als bijzonder gezien.
De onderzoekers onderscheiden vier kersttypes:
-
Peacemaker (37%) – zoekt harmonie.
-
Last Minute Redder (28%) – laat alles op het laatste moment komen.
-
Overplanner (16%) – houdt strak regie.
-
Grinch in Herstel (19%) – zegt niets met kerst te hebben, maar geniet tóch.
