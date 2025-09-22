Het wildseizoen in de Achterhoek: duurzaam faunabeheer en culinair genot

Het najaar in de Achterhoek brengt meer met zich mee dan alleen vallende bladeren; ze luidt het wildseizoen in. Deze periode staat in het teken van de traditionele jacht en van culinaire verwennerij.

Jacht in de Achterhoek: strenge regels

Jagen in de Achterhoek is een eeuwenoude traditie, maar is wel aan strikte regels gebonden. Zo moeten jagers in het bezit zijn van een geldige jachtakte. De wet maakt hierin onderscheid tussen de jacht op de zogenaamde vijf wildsoorten (haas, konijn, fazant, wilde eend en houtduif) en het faunabeheer van andere diersoorten, zoals reeën en wilde zwijnen. Het faunabeheer is gericht op het voorkomen van schade aan landbouwgewassen en het in stand houden van een gezonde wildpopulatie. Al deze regels zorgen voor een gecontroleerd en duurzaam wildbeheer.

Gezond evenwicht

Jagen in de Achterhoek is dus geen vrijblijvende hobby, maar een belangrijk onderdeel van faunabeheer. Jagers zijn georganiseerd in een Faunabeheereenheid (FBE) en werken samen met de provincie en grondeigenaren om een gezond evenwicht in de wildstand te behouden. Op basis van tellingen en onderzoek worden jaarlijks faunabeheerplannen opgesteld, die bepalen hoeveel wild er geschoten mag worden. Dit voorkomt overlast en schade aan landbouwgewassen en de natuur, en zorgt ervoor dat de wildpopulaties gezond en in evenwicht blijven.

Om de kwaliteit van het vlees te waarborgen, kiezen steeds meer jagers voor professionele wildkoelingen kopen. Deze systemen zorgen ervoor dat het geschoten wild direct onder ideale omstandigheden wordt bewaard, wat belangrijk is voor de smaak en hygiëne van het vlees. Jagers hechten veel waarde aan ethische jacht en het respecteren van de natuur, waarbij het verantwoord omgaan met de buit een belangrijke rol speelt.

Culinair genieten: van jacht tot bord

De traditie van de jacht gaat hand in hand met de culinaire traditie van de Achterhoek. Vanaf oktober verandert de streek in een waar paradijs voor fijnproevers. Overal kun je genieten van de beste producten die dit seizoen te bieden heeft, met als hoogtepunt de heerlijke gerechten met wild. Achterhoekse koks en restaurants weten met hun ambachtelijke kennis en creativiteit de rijkdom van de natuur op je bord te brengen, van een malse reebout tot een kruidige stoofschotel van wild zwijn.

De culinaire ervaring van het wildseizoen beperkt zich niet tot één restaurant. Veel restaurants en hotels slaan de handen ineen om je te verrassen met uitgebreide diners, proeverijen en meerdaagse culinaire arrangementen. Dit biedt de perfecte gelegenheid om de diversiteit van de Achterhoekse keuken te ontdekken en te genieten van de diepe, aardse smaken van wild. Het wildseizoen in de Achterhoek is een complete beleving, waarin traditie, natuur en gastronomie samenkomen in heerlijke gerechten.

