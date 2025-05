Hoe Achterhoekers energie kunnen besparen in hun huis 

In een tijd waarin de energieprijzen blijven schommelen en duurzaamheid steeds belangrijker wordt, is het besparen van energie niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Ook voor inwoners van de Achterhoek zijn er tal van slimme manieren om thuis energie te besparen. Of je nu in een karakteristieke boerderij in Winterswijk woont of in een tussenwoning in Doetinchem: elke woning biedt mogelijkheden. In dit artikel lees je hoe je als Achterhoeker eenvoudig energie kunt besparen in huis.

Begin bij isolatie

De meeste warmte in huis gaat verloren via het dak, de muren en de vloer. Een goede isolatie is dus de eerste stap naar een energiezuiniger huis. In veel oudere woningen in de Achterhoek is de isolatie nog niet optimaal. Door je spouwmuren, dak en vloer te laten isoleren, kun je tot honderden euro’s per jaar besparen op je energierekening. Dubbel glas of HR++-glas is ook een aanrader. Woon je in een monumentaal pand, dan zijn er vaak subsidiemogelijkheden voor isolatiemaatregelen die het karakter van de woning behouden.

Verwarm slim met een slimme thermostaat

Een slimme thermostaat leert je leefpatroon kennen en stemt de verwarming daarop af. Dat betekent: geen verwarming als je niet thuis bent, maar wel een aangenaam warm huis als je binnenkomt. In combinatie met vloerverwarming of een energiezuinige cv-ketel levert dit al snel een mooie besparing op. In de winter kun je bovendien eenvoudig besparen door de thermostaat een graadje lager te zetten. Trek een extra trui aan of gebruik een warm kleed op de bank. Elke graad lager betekent ongeveer 7% minder gasverbruik.

Bespaar energie in de keuken

De keuken is vaak een plek waar ongemerkt veel energie wordt verbruikt. Achterhoekers die graag koken, kunnen met een paar simpele aanpassingen flink besparen:

Gebruik de deksel op de pan tijdens het koken.

Kies voor een inductiekookplaat in plaats van gas.

Laat de oven niet onnodig voorverwarmen.

Ontdooi bevroren eten in de koelkast, zodat de koelkast minder hard hoeft te werken.

Ook het vervangen van oude apparaten loont. Een oude koelkast kan jaarlijks meer stroom verbruiken dan een nieuwe energiezuinige variant.

Plaats zonnepanelen op het dak

De Achterhoek heeft relatief veel vrijstaande woningen en boerderijen met grote daken. Die zijn ideaal voor zonnepanelen. Hoewel de salderingsregeling wordt afgebouwd, blijft het financieel interessant om zelf stroom op te wekken. De investering verdient zich doorgaans binnen 6 à 8 jaar terug, zeker als je overdag veel stroom verbruikt. Let op: bij sommige gemeenten in de Achterhoek kun je gebruikmaken van leningen of subsidies voor het verduurzamen van je woning, zoals via het Energieloket Achterhoek.

Bespaar met kleine gedragsveranderingen

Niet alle energiebesparing vereist grote investeringen. Kleine veranderingen in je dagelijkse gedrag kunnen al een verschil maken:

Was op 30 graden in plaats van 60.

Hang de was aan de lijn in plaats van de droger te gebruiken.

Trek opladers uit het stopcontact als je ze niet gebruikt.

