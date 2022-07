Hoe vind ik de beste oppas in Utrecht?

Het vinden van een goede oppas is vaak niet zo vanzelfsprekend als dat het lijkt. Waar je vroeger vaak nog wel een beroep kon doen op opa en oma, is dat vandaag de dag wel anders. Veel opa’s en oma’s van rond de 55 tot 60 jaar werken vaak gewoon nog. Dat zorgt er dus voor dat er moet worden gekeken naar een andere optie. Waar de één het geluk heeft met een buurmeisje die wel wil oppassen, is het voor de ander noodzakelijk om op zoek te gaan naar een geschikte oppas. Omdat het een flinke uitdaging kan zijn om iemand te vinden die ook voldoet aan jouw eisen, hebben we een aantal tips voor je die je hierbij kunnen helpen.

Breng in kaart wat je verwachtingen zijn

Er is niets vervelender, dan wanneer je op zoek gaat naar een geschikte oppas, je niet weet aan welke eisen iemand eigenlijk moet voldoen. Pak dus voor jezelf pen en papier en schrijf een aantal kenmerken voor jezelf op, waarvan jij wil dat iemand aan voldoet. Dat kan heel eenvoudig zijn en hoeft absoluut geen hogere wiskunde te zijn. Door dit voor jezelf in kaart te brengen, zal je al snel merken dat je zoektocht een stuk makkelijker wordt. Maak dus voor jezelf een lijstje met zaken die jij belangrijk vindt, zodat je op basis hiervan aan de slag kunt.

Nodig ze bij je thuis uit

Een oppas is natuurlijk ook op basis van vertrouwen. Dus ben jij op zoek naar een oppas Utrecht en heb je het gevoel dat je een geschikte kandidaat hebt gevonden, die op papier voldoet aan je eisen, dan is het verstandig om diegene bij je thuis uit te nodigen voor een eerste kennismaking. Je zult namelijk door middel van persoonlijk contact een stuk sneller kunnen aanvoelen of jullie een match zijn ja of nee. Mocht blijken dat jullie er beide na dit gesprek nog steeds positief in staan, dan is het zaak om ook de kinderen erbij te halen.

Maak duidelijke afspraken

Wil jij naast het feit dat er op de kinderen wordt gepast, ook dat er enkele huishoudelijke taken worden gedaan? Dan is het verstandig om dit goed met elkaar af te stemmen. Vooral gezien het feit niet iedere oppas dit ook wenst te doen, los van de eventuele meerprijs die je ervoor betaald. Toch is het wel goed om het hier over te hebben. Er is namelijk niets vervelender, dan wanneer je de samenwerking met elkaar aangaat, je achteraf de oppas verwijt dat ze niets in het huishouden doen. Maak hier dus altijd vooraf duidelijke afspraken over om eventuele discussies achteraf te kunnen voorkomen.

Vraag om referenties

Je gaat er natuurlijk vanuit, dat je na een goed gesprek wel kunt beoordelen of iemand wel of niet bij je past. Toch is het altijd verstandig om te vragen naar eventuele referenties. Zo heb je een idee hoe of iemand te werk gaat en kun je op basis daarvan bepalen of het uiteindelijk wel of niet is wat je zoekt. Let er echter wel op, dat het ook een eigen interpretatie is van mensen, dus het niet altijd ook voor jou hoeft te gelden. Wel kunnen is het zo, dat wanneer je kiest voor Nanny Nina, je er verzekerd van kunt zijn dat je een betrouwbaar iemand krijgt.

Back-up

Het kan altijd een keer voorkomen dat je oppas om wat voor reden dan ook niet kan, dan zal je toch echt op zoek moeten naar een vervangend iemand of zelf thuis blijven indien mogelijk. Het is dus altijd handig dat je een oppas achtere de hand hebt in geval van nood. Wat je ook kunt doen, is de beide oppassers om en om laten komen. Zo bouwen de kinderen een band op met allebei en ben jij ervan verzekerd dat het allemaal goed gaat.

Goed om te weten

Uiteraard is het altijd mogelijk dat er op de één of andere manier geen klik is met de persoon die bij je thuis oppast. Je doet er daarom dus ook verstandig aan, om eerst een bepaalde proefperiode in te passen, alvorens je overgaat tot een eventuele overeenkomst. Zo kunnen je kinderen, maar ook de oppas wennen. Het hoeft namelijk niet altijd aan de oppas te liggen dat het niet werkt. Je hebt namelijk met kinderen te maken, die ook een eigen mening hebben. Zo komt het ook wel eens voor, dat het van de kant van de kinderen niet helemaal is wat ze ervan hadden verwacht.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....